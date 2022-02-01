Глава Минсельхоза объяснил, зачем запрещать экспорт аммиачной селитры

Временное ограничение на экспорт аммиачной селитры, введенное российским правительством со 2 февраля по 1 апреля 2022 года включительно, позволит обеспечить отечественных аграриев необходимым количеством этого доступного минерального удобрения в период ее максимальных закупок - с января по март. Кроме того, такое ограничение поможет предотвратить рост цен на этот вид удобрений в условиях активного спроса, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По данным Минсельхоза, сейчас на внутреннем рынке образовалась дополнительная потребность в аммиачной селитре как со стороны сельхозтоваропроизводителей, так и промышленных предприятий. Например, в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов весенний сев из-за теплой зимы начнется на несколько недель раньше, уже в феврале. Из-за чего повышенный спрос на азотные удобрения ощущается уже сейчас, утверждают в ведомстве.

До этого, с 1 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года в России была введена квота на вывоз азотных (каким является в том числе аммиачная селитра) и сложных, азотосодержащих минеральных удобрений. Для азотных удобрений она составляет не более 5,9 млн тонн, для сложных - не более 5,35 млн тонн. По оценкам Минпромторга, эти объемы сопоставимы с объемами экспорта за предыдущий период.

Причина введения квот - рост цен на газ на мировом рынке и, соответственно, цен на минудобрения, в которых доля газа доходит до 80%. Из-за роста цен на газ и уголь цены на карбамид на отдельных ключевых рынках (Китай, США, Бразилия) они выросли почти втрое с начала года. На российском рынке цены на газ ниже, поэтому есть риск, что производители минудобрений увеличат экспорт, желая заработать больше. Квоты на экспорт позволят не допустить дефицита минудобрений на отечественном рынке и, как следствие, роста цен на продовольствие.