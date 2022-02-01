Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" стал лидером на Netflix

Корейский сериал про зомби-апокалипсис "Мы все мертвы", вышедший на Netflix 28 января, в считанные дни стал лидером на стриминговом сервисе по всему миру.

По информации Daily Mail, шоу про школьников, запертых в школе во время нашествия зомби, лидирует по просмотрам в более чем 25 странах - Австралии, Франции, Японии, Дании, Чехии, Финляндии и других.

- Этот сериал вращается вокруг студентов, которых связывает желание выжить, а также предательство и дружба в самых неожиданных ее формах, - говорится в описании.

Между тем в США сериал пока находится на втором месте, его опережает "Женщина в доме напротив девушки в окне" с Кристен Белл в главной роли. Такая же ситуация в данный момент и в российском сегменте Netflix - корейский зомби-хоррор в нашей стране пока не добрался до первой строчки в списке трендов.

Ранее южнокорейские проекты уже лидировали на стриминге - в конце прошлого года огромная популярность пришла к "Игре в кальмара", а после него успехов добился мини-сериал "Зов ада".

В шоу "Мы все мертвы", кстати, сыграла актриса Ли Ю Ми, получившая известность после "Игры в кальмара".