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Сериал "Зов ада" обогнал по просмотрам "Игру в кальмара"

Новости
    24.11.2021, 10:38
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Южнокорейская новинка стримингового сервиса Netflix, жутковатый "Зов ада" (англ. Hellbound, в оригинале Jiok), обошла по количеству просмотров за первые сутки "Игру в кальмара". Премьера шестисерийного шоу состоялась 19 ноября.

"Зов ада" возглавил рейтинги более чем в 80 странах и стал самым просматриваемым в мире сериалом Netflix, пишет The Guardian. "Игра в кальмара" вышла двумя месяцами ранее, 19 сентября, и 46 дней подряд была на первом месте платформы.

Сюжет строится вокруг внезапных предсказаний смерти, которые слышат люди. В назначенное время "ангел смерти" убивает их, полиция пытает расследовать дела, но вскоре понимает, что происходит нечто не поддающееся влиянию человека. Начинающийся хаос и самоубийства обреченных на неминуемую смерть разрушают мир, к которому мы привыкли. Судя по промо-роликам, не меньшую опасность представляет культ, моментально образовавшийся вокруг необычного и пугающего явления.

Первый трейлер можно посмотреть здесь, второй - здесь.

Режиссер и автор сценария - Ён Сан Хо ("Поезд в Пусан", "Поезд в Пусан 2: Полуостров"). В ролях: Ю А Ин, Пак Чон Мин, Ким Хён Джу, Вон Джин А.

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