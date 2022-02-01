Lada начала продажи Niva Travel в версии Black. Известны цены

АвтоВАЗ сообщил о начале продаж Lada Niva Travel в исполнении Black. Ранее эта комплектация появилась у Vesta, Xray и Niva Legend.

Как сообщала "РГ" ранее, Niva Travel Black создана на базе комплектации Comfort стоимостью от 936 900 рублей. В неё включены кондиционер, подогрев передних сидений, охлаждаемый перчаточный ящик и 15-дюймовые колёсные диски.

В версии Black колёса увеличены до 16 дюймов и выкрашены в чёрный, автомобилю полагается складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и сигнализацией, защитный колпак запасного колеса в цвет кузова и рейлинги.

Обивка потолка внедорожника выполнена в чёрном цвете, на передних сиденьях присутствует вышивка с названием спецкомплектации.

Силовой агрегат Niva Travel Black такой же, как у обычного "Тревела": 80-сильный 8-клапанный двигатель 1.7 литра, работающий на бензине, 5-ступенчатая МКП, система полного привода с блокировкой и демультипликатором.

Цена на внедорожник в новом исполнении составляет 972 900 рублей.

"Мы продолжим разрабатывать специальные серии автомобилей Lada и предлагать нашим клиентам новые комбинации стиля и функциональности", - заявил оливье Морне, исполнительный вице-президент по маркетингу и продажам АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.