Lexus NX второго поколения. Электрические ручки и новый турбомотор

До России добрался новый Lexus NX. Премиальный кроссовер не сильно изменился снаружи, но вот интерьер автомобиля японцы полностью переработали. Какие козыри есть у второго поколения модели, которая является входным билетом в Lexus, выясняем на дорогах Ростовской области.

Как снаружи

Премьера нового поколения NX состоялась еще летом 2021 года. По сравнению с прошлой генерацией размеры автомобиля почти не изменились: длина и ширина выросли на едва заметные 20 мм (до 4660 мм и 1865 мм соответственно), а высота - и вовсе на 5 мм (до 1650 мм). Колесная база увеличена с 2660 до 2690 мм.

В Lexus изменения в экстерьере назвали "функциональной красотой", объединяющей привлекательность и эффективность. Но на самом деле их можно охарактеризовать как точечные. Внешний облик NX актуален и сейчас, поэтому в компании абсолютно логично решили, что никакой революции не нужно - необходимо лишь освежить стиль модели. Что и было сделано.

Центром дизайна передней части является веретенообразная решетка радиатора, угол наклона которой уменьшился. Под фарами больше нет "бумерангов" дневных ходовых огней. Воздухозаборники по бокам сменились "клешнями" с черной глянцевой отделкой.

Кроссовер получил светодиодную полосу на всю ширину задней двери, визуально объединяющую задние L-образные фонари, а также спойлер на кромке крыши с интегрированным дополнительным стоп-сигналом. Фото: Пресс-служба Lexus

Отличительная особенность кормы - L-образные фонари, соединенные красным диодным плафоном на всю ширину дверцы багажника. Вместо логотипа бренда теперь сзади просто надпись.

Как внутри

Все изменения в интерьере - исключительно со знаком плюс. У NX удобная посадка и сиденья, приятный пухлый руль, который в дальнейшем перекочует на другие новинки бренда, мультимедийка с огромным дисплеем, выверенная эргономика и высокое качество материалов отделки. Фото: Пресс-служба Lexus

А вот внутри - изменилось все. Больше никаких аналоговых часов, проигрывателя дисков и тачпада - они отправились в утиль.

Новая концепция салона получила название Tazuna, что с японского можно перевести как "уздечка". В ее основе - интуитивное управление всеми органами автомобиля, когда ничего не мешает и не отвлекает. Другими словами, реализован принцип "руки - на руле, глаза - на дорогу". Например, здесь есть сенсорные переключатели на "баранке", функционал которых каждый может настроить под себя.

Фото: Пресс-служба Lexus

Приборная панель отображает комбинированный циферблат по центру, все подсказки навигатора могут быть выведены на проекционный дисплей.

Огромный экран мультимедиа направлен в сторону водителя. Фото: Пресс-служба Lexus

Если раньше диагональ экрана даже в самой богатой версии не превышала 10,3 дюйма, то теперь даже базовая медиасистема Lexus Link Connect имеет дисплей на 9,8 дюйма. А у машин подороже есть 14-дюймовый монитор (самый большой в классе) системы Lexus Link Pro, которая работает в 3,6 раза быстрее прежнего устройства, имеет голосовое управление, расширенный онлайн-функционал и удаленный доступ со смартфона.

Мультимедийка направлена к водителю и радует сочной и приятной графикой. Приятно, что все нужные и важные опции находятся на первом экране, а потому не нужно рыться, например, в поисках подогрева сидений. Значки крупные и четкие, промахнуться не получится. И, кстати, очень неплохая штатная навигация - за время поездки никаких проблем с ней не возникло.

"Крутилки" климат-контроля - очень стильные и удобные. Фото: Пресс-служба Lexus

Блок управления климатом объединен с тачскрином и имеет сенсорное управление, но от вращающихся регуляторов не отказались, что очень даже правильно. Встроенные экранчики с отображением температуры приятны на ощупь и отлично вписались в интерьер.

К сенсорным электрозамкам дверей придется привыкать. Фото: Пресс-служба Lexus

Самое необычное техническое решение - сенсорные электрозамки дверей. Дергать за рукоятку больше не нужно: достаточно нажать кнопку, и толкнуть дверь от себя. Если электроника заметит препятствие, то разблокировать створку не удастся. Но при этом в целях предосторожности привычные дверные ручки были сохранены. Казалось, что уж к этой "фишке" точно нужно будет долго и мучительно привыкать. Но ничего подобного. За день теста удалось перенастроить себя.

А вот с другой "фишкой" нового NX - дверными ручками - не все так просто. Выглядит ручка обыкновенно, под естественный хват, но на самом деле она неподвижна, и дергать ее на себя изо всех сил не надо. Чтобы дверь открылась, достаточно нажать на кнопку на внутренней стороне. И, естественно, к этому также нужно привыкать. Ну и остается открытым вопрос, как это будет работать при сильных морозах? Или после мойки зимой?

В Lexus отмечают, что ради комфорта пассажиров существенно поработали над шумо- и виброизоляцией интерьера. Например, на автомобиль установлены звукопоглощающие ветровое и боковые стекла. Кроме того, NX - первая модель Lexus, на которой у основания передних и центральных стоек используется вспененное покрытие. Провели в деле - японцы не соврали, даже на высоких скоростях не нужно кричать друг на друга.

Сзади у пассажиров есть дефлекторы системы вентиляции, подогрев сидений, две розетки USB Type-C (почему теперь везде они?) и гнездо на 12В. Фото: Пресс-служба Lexus

А вот для задних пассажиров чуда не произошло. Нет, здесь не шумно, но места, как и раньше, хватит только для двоих - втроем отправляться в дальнюю поездку по-прежнему не стоит. Впрочем, кто сказал, что компактные кроссоверы в принципе должны быть вместительными?

Учитывая класс автомобиля, багажник очень даже ничего. Жаль, что "докатка" есть только у версий на 18-дюймовых дисках. Фото: Пресс-служба Lexus

Объем багажника составляет 545 литров - этого хватит для перевозки трех сумок для гольфа или двух больших чемоданов. Если сложить задние сиденья, то грузовое отделение можно увеличить до 1436 литров. Дверь багажника научили быстрее закрываться - если раньше на это уходило восемь секунд, то теперь только четыре.

Как едет

Версии F Sport (а это все NX 350) отличаются деталями кузова с покрытием "темный хром", сетчатой решёткой и 20-дюймовыми легкосплавными дисками с дизайном "10 спиц" - они напоминают диски флагманского купе Lexus LC. Были обновлены передний и задний бамперы, при этом увеличены встроенные в передний бампер воздухозаборники. Такие автомобили предлагаются с двумя эксклюзивными цветами - синим и белым. Фото: Пресс-служба Lexus

95% деталей нового NX были созданы с "чистого листа". Второе поколение кроссовера построено на платформе GA-K - одной из модификаций масштабируемой архитектуры TNGA. Эта база обеспечивает более прочную конструкцию, пониженный центр тяжести, а также улучшенную управляемость. Такую же архитектуру, например, использует новый Toyota Highlander, который мы тестировали не так давно.

Для России оставлен базовый двигатель 2,0 литра (150 л.с.), который работает с вариатором. Но он появится чуть позже.

"Турбочетверку" объемом 2,4 л. мощностью 279 л.с.(430 Нм) можно заказать только с версией NX 350. Фото: Пресс-служба Lexus

Пока же кроссовер предлагают россиянам с 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 199 лошадиных сил (NX 250), а также с новым 279-сильным турбированным агрегатом объемом 2,4 литра (NX 350). Оба двигателя работают вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с электронным управлением и системой динамического распределения крутящего момента.

Сначала мы познакомились с топовой версией. По паспорту автомобиль с таким мотором разгоняется до "сотни" за 7 секунд. Этого вполне достаточно для того, чтобы уверенно чувствовать себя на загородном шоссе. Да и в принципе практически во всех ситуациях на дороге. Нажал на педаль - уехал. Новый мотор - тихий и плавный, порадовало, что он отлично ладит с "автоматом". Никаких вам тычков и дерганий - переключений передач ты просто не замечаешь.

Ну и подвеску можно разве что похвалить. На нашем пути встречался асфальт разного качества, да и не сказать, что мы особо берегли машину, но до пробоев дело так и не дошло. Благодаря адаптивным амортизаторам и демпферам вибрации кузова автомобиль прекрасно справляется и с острыми неровностями. Вообще NX порадовал плавностью хода и управлением - на этом кроссовере приятно путешествовать на "дальняк".

Что касается NX 250, то он ожидаемо не так бодр и больше подойдет тем, для кого динамика в машине не на первом месте. Официально разгон до "сотни" составляет 9,1 секунды, а в реальности он может составить и все 10. Ощущения большого запаса тяги нет - так что те же обгоны нужно просчитывать заранее. Впрочем, для города этой версии хватит за глаза, не все у нас Шумахеры. А если вспомнить, что львиная аудитория NX - это девушки, то многих именно эта версия и станет оптимальной.

Что в итоге

Новый NX стал первой моделью, получившей комплект систем безопасности Lexus Safety System+ третьего поколения. Фото: Пресс-служба Lexus

Первый NX был представлен в 2015 году, за все время в России было реализовано более 45 тысяч экземпляров этой модели - причем большинство покупателей впервые стало владельцами автомобиля бренда. В то же время суммарные продажи на мировом рынке превысили миллион автомобилей.

Ясно, что для японцев NX - это очень важная модель, а потому во время смены поколений ошибиться было нельзя. Ну и в итоге у Lexus получился кроссовер, к которому трудно придраться.

У модели очень приятный дизайн, современный интерьер, выверенная эргономика, гигантский дисплей мультимедиа, качественные и приятные материалы отделки, неплохие моторы. Плюс комфорт и управляемость, на которые делают ставку сами японцы. Что еще нужно для успеха в этом сегменте?

Главными конкурентами NX у нас будут Audi Q5 (от 4,6 млн рублей), Mercedes-Benz GLC (от 4,8 млн рублей), BMW X3 (от 4,5 млн рублей). Стартовая же цена на новинку от Lexus - 4 050 000 рублей, топовая комплектация обойдется в 5 895 000 рублей.