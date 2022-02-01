Lexus NX второго поколения. Электрические ручки и новый турбомотор

Премьера нового поколения NX состоялась еще летом 2021 года. По сравнению с прошлой генерацией размеры автомобиля почти не изменились: длина и ширина выросли на едва заметные 20 мм (до 4660 мм и 1865 мм соответственно), а высота - и вовсе на 5 мм (до 1650 мм). Колесная база увеличена с 2660 до 2690 мм.
В Lexus изменения в экстерьере назвали "функциональной красотой", объединяющей привлекательность и эффективность. Но на самом деле их можно охарактеризовать как точечные. Внешний облик NX актуален и сейчас, поэтому в компании абсолютно логично решили, что никакой революции не нужно - необходимо лишь освежить стиль модели. Что и было сделано.
Центром дизайна передней части является веретенообразная решетка радиатора, угол наклона которой уменьшился. Под фарами больше нет "бумерангов" дневных ходовых огней. Воздухозаборники по бокам сменились "клешнями" с черной глянцевой отделкой.
Отличительная особенность кормы - L-образные фонари, соединенные красным диодным плафоном на всю ширину дверцы багажника. Вместо логотипа бренда теперь сзади просто надпись.
А вот внутри - изменилось все. Больше никаких аналоговых часов, проигрывателя дисков и тачпада - они отправились в утиль.
Новая концепция салона получила название Tazuna, что с японского можно перевести как "уздечка". В ее основе - интуитивное управление всеми органами автомобиля, когда ничего не мешает и не отвлекает. Другими словами, реализован принцип "руки - на руле, глаза - на дорогу". Например, здесь есть сенсорные переключатели на "баранке", функционал которых каждый может настроить под себя.
Приборная панель отображает комбинированный циферблат по центру, все подсказки навигатора могут быть выведены на проекционный дисплей.
Если раньше диагональ экрана даже в самой богатой версии не превышала 10,3 дюйма, то теперь даже базовая медиасистема Lexus Link Connect имеет дисплей на 9,8 дюйма. А у машин подороже есть 14-дюймовый монитор (самый большой в классе) системы Lexus Link Pro, которая работает в 3,6 раза быстрее прежнего устройства, имеет голосовое управление, расширенный онлайн-функционал и удаленный доступ со смартфона.
Мультимедийка направлена к водителю и радует сочной и приятной графикой. Приятно, что все нужные и важные опции находятся на первом экране, а потому не нужно рыться, например, в поисках подогрева сидений. Значки крупные и четкие, промахнуться не получится. И, кстати, очень неплохая штатная навигация - за время поездки никаких проблем с ней не возникло.
Блок управления климатом объединен с тачскрином и имеет сенсорное управление, но от вращающихся регуляторов не отказались, что очень даже правильно. Встроенные экранчики с отображением температуры приятны на ощупь и отлично вписались в интерьер.
Самое необычное техническое решение - сенсорные электрозамки дверей. Дергать за рукоятку больше не нужно: достаточно нажать кнопку, и толкнуть дверь от себя. Если электроника заметит препятствие, то разблокировать створку не удастся. Но при этом в целях предосторожности привычные дверные ручки были сохранены. Казалось, что уж к этой "фишке" точно нужно будет долго и мучительно привыкать. Но ничего подобного. За день теста удалось перенастроить себя.
А вот с другой "фишкой" нового NX - дверными ручками - не все так просто. Выглядит ручка обыкновенно, под естественный хват, но на самом деле она неподвижна, и дергать ее на себя изо всех сил не надо. Чтобы дверь открылась, достаточно нажать на кнопку на внутренней стороне. И, естественно, к этому также нужно привыкать. Ну и остается открытым вопрос, как это будет работать при сильных морозах? Или после мойки зимой?
В Lexus отмечают, что ради комфорта пассажиров существенно поработали над шумо- и виброизоляцией интерьера. Например, на автомобиль установлены звукопоглощающие ветровое и боковые стекла. Кроме того, NX - первая модель Lexus, на которой у основания передних и центральных стоек используется вспененное покрытие. Провели в деле - японцы не соврали, даже на высоких скоростях не нужно кричать друг на друга.
А вот для задних пассажиров чуда не произошло. Нет, здесь не шумно, но места, как и раньше, хватит только для двоих - втроем отправляться в дальнюю поездку по-прежнему не стоит. Впрочем, кто сказал, что компактные кроссоверы в принципе должны быть вместительными?
Объем багажника составляет 545 литров - этого хватит для перевозки трех сумок для гольфа или двух больших чемоданов. Если сложить задние сиденья, то грузовое отделение можно увеличить до 1436 литров. Дверь багажника научили быстрее закрываться - если раньше на это уходило восемь секунд, то теперь только четыре.
95% деталей нового NX были созданы с "чистого листа". Второе поколение кроссовера построено на платформе GA-K - одной из модификаций масштабируемой архитектуры TNGA. Эта база обеспечивает более прочную конструкцию, пониженный центр тяжести, а также улучшенную управляемость. Такую же архитектуру, например, использует новый Toyota Highlander, который мы тестировали не так давно.
Для России оставлен базовый двигатель 2,0 литра (150 л.с.), который работает с вариатором. Но он появится чуть позже.
Пока же кроссовер предлагают россиянам с 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 199 лошадиных сил (NX 250), а также с новым 279-сильным турбированным агрегатом объемом 2,4 литра (NX 350). Оба двигателя работают вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с электронным управлением и системой динамического распределения крутящего момента.
Сначала мы познакомились с топовой версией. По паспорту автомобиль с таким мотором разгоняется до "сотни" за 7 секунд. Этого вполне достаточно для того, чтобы уверенно чувствовать себя на загородном шоссе. Да и в принципе практически во всех ситуациях на дороге. Нажал на педаль - уехал. Новый мотор - тихий и плавный, порадовало, что он отлично ладит с "автоматом". Никаких вам тычков и дерганий - переключений передач ты просто не замечаешь.
Ну и подвеску можно разве что похвалить. На нашем пути встречался асфальт разного качества, да и не сказать, что мы особо берегли машину, но до пробоев дело так и не дошло. Благодаря адаптивным амортизаторам и демпферам вибрации кузова автомобиль прекрасно справляется и с острыми неровностями. Вообще NX порадовал плавностью хода и управлением - на этом кроссовере приятно путешествовать на "дальняк".
Что касается NX 250, то он ожидаемо не так бодр и больше подойдет тем, для кого динамика в машине не на первом месте. Официально разгон до "сотни" составляет 9,1 секунды, а в реальности он может составить и все 10. Ощущения большого запаса тяги нет - так что те же обгоны нужно просчитывать заранее. Впрочем, для города этой версии хватит за глаза, не все у нас Шумахеры. А если вспомнить, что львиная аудитория NX - это девушки, то многих именно эта версия и станет оптимальной.
Первый NX был представлен в 2015 году, за все время в России было реализовано более 45 тысяч экземпляров этой модели - причем большинство покупателей впервые стало владельцами автомобиля бренда. В то же время суммарные продажи на мировом рынке превысили миллион автомобилей.
Ясно, что для японцев NX - это очень важная модель, а потому во время смены поколений ошибиться было нельзя. Ну и в итоге у Lexus получился кроссовер, к которому трудно придраться.
У модели очень приятный дизайн, современный интерьер, выверенная эргономика, гигантский дисплей мультимедиа, качественные и приятные материалы отделки, неплохие моторы. Плюс комфорт и управляемость, на которые делают ставку сами японцы. Что еще нужно для успеха в этом сегменте?
Главными конкурентами NX у нас будут Audi Q5 (от 4,6 млн рублей), Mercedes-Benz GLC (от 4,8 млн рублей), BMW X3 (от 4,5 млн рублей). Стартовая же цена на новинку от Lexus - 4 050 000 рублей, топовая комплектация обойдется в 5 895 000 рублей.