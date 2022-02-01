Радзиховский: Экспансия - один из фундаментальных законов любых Живых Систем

Экспансия - борьба за захват и отъем ресурсов - один из фундаментальных законов любых Живых Систем, биологических и социальных. Ее считают вообще главным критерием существования. "Жизнь - это экспансия" (Сахаров).

Конечно, это не совсем так. Устойчивое развитие. Симбиоз. Динамическое равновесие. Наконец, затухание. Все это тоже характеристики Живых Систем, ничуть не менее существенные (распространенные, необходимые и т.д.), чем Экспансия.

Конечно, тема экспансии необъятна. От эпидемии (экспансия вирусов) до нашествия муравьев, от полетов в Космос до деятельности мафии и т.д. Если взять более близкую мне тему социальной экспансии, то она является вечным двигателем Истории.

Идеологическая экспансия. Экономическая. Культурная. Демографическая. Классовая. Пораженный событиями начала ХХ века, свидетелем которых он стал, Гумилев запустил в научный оборот слово "пассионарность". При всей многозначности и метафоричности оно действительно схватывает важную вещь: без взрывной пассионарности нет экспансии. В этом смысле "экспансию" можно считать синонимом "подросткового возраста" народов, государств, культур, идеологий.

Причем в отличие от людей социальные системы могут переживать "подростковый возраст" много раз. Например, у России "буря и натиск" были и при Петре, и при Ленине, и в 1930-е, и даже - в уже сильно ослабленном виде - в 1950-60-е (космическая экспансия, попытки "перезагрузки идеологии").

Почти всю историю Человечества самой наглядной и главной была территориальная экспансия. Возникновение Империй, например в Европе: Римская, Карла Великого, Испанская, Британская, Французская, Австрийская, 2-й и 3-й Рейх в Германии, Российская и т.д. Бывали территориальные экспансии и без стабильных империй - викинги, монголы (кочевые экспансии). Наконец, между соседями (не только странами, но и феодалами) шла вечная борьба за территории. Марксисты видели главным мотивом - как и всегда! - экономику, погоню за прибылью, от госпиратов (Кортес, Писарро) до упорядоченной экономики (земельная рента, прокладывание торговых путей и отношений). Едва ли тут есть универсальный или даже главный мотив. Скорее можно предположить другое: "бьющая фонтаном энергетика" бурлит-бежит по разным желобам. Экономический интерес, Вера (религиозная, с конца 18 века - идеологическая, как во Французской или Русской революции), Национальное чувство (формирование национальных государств в Европе XIX века), демографическое "давление" - быстрый рост неустроенной молодежи и т.д. Какая "иголка" в таком "стоге исторического сена" имеет решающее значение, сказать невозможно. Но общий знаменатель экспансии можно назвать словом "ВЛАСТЬ". Сюда входит и захват территорий, и военное подавление, и борьба классов, и экспорт идеологических мод.

Формы экспансии радикально различаются - можно сказать, что История и есть смена видов экспансии.

В отличие от людей социальные системы могут переживать "подростковый возраст" много раз

Территориальная экспансия европейских стран вовне (от эпохи великих географических открытий до колониальной гонки XIX века) закончилась в 1918-м, а затем настала, как известно, эпоха распада Империй (1945-1960-е) и "обратной экспансии" жителей бывших колоний в прежние метрополии. Закончился и передел в самой Европе: империи (Австрийская, Германская, Российская) распались, сложились национальные государства в более или менее стабильных границах. Последними, как известно, развалились СССР и Югославия.

Возвращение к эпохе межконтинентальных или европейских империй, эпохе территориальных экспансий представляется невозможным. Экспансия - а она в современном мире, пожалуй, самая быстрая и бурная в Истории - идет по другим руслам. Технологическая. Экономическая. Культурная. Идеологическая ("новая нормальность"). Причем все виды смешанные: микс из усилий ТНК и Государств, отношения между которыми непрерывно меняются. Идет и межгосударственная, и корпоративная острая конкуренция.

Что касается России, то еще в 1990 (т.е. когда СССР был!) Солженицын написал известную статью "Как нам обустроить Россию". По-моему "геополитическая программа" этой статьи во многом созвучна настроениям сегодняшней административно-политической элиты.

Формы экспансии радикально различаются - можно сказать, что История и есть смена видов экспансии

Три основные идеи статьи.

Сбережение народа. Нет у нас сил на Империю. Но необходимо сохранить в тех или иных формах государственный союз славянских народов: России - Украины - Белоруссии.

Тут есть противоречия. "Сбережение народа" и "воссоединение с Украиной" противоречат друг другу - попытки такого рода стоят слишком больших моральных сил, отвлекают ресурсы от насущных внутренних проблем России. "Недешево" складываются отношения с Белоруссией.

В любом случае две популярных идеи (на Западе это обвинение, среди части российских державников - источник гордыни), что Россия вопреки всем трендам XXI века застряла в XIX-XX веке, грезит имперским реваншем и брутально-территориальной экспансией, стремится восстановить СССР, - не более чем мифы.

За два последних десятилетия в этом отношении ничего не сделано. Да, Россия "закрыла гештальт": присоединила Крым, относительно которого в народе было глубокое убеждение, что его у нас "украли" (Хрущев несправедливо передал Украине). Но никаких иных популярных направлений территориальной экспансии в обществе нет. Самооценка российского общества может опираться на военную силу (боятся, значит уважают), но отнюдь не на идею ее применить и что-то "присоединить". Территориальный кураж для РФ - не "вечный двигатель", а вчерашний день, как и для других стран.