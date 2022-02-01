Экс-директору костромского цирка вынесен приговор

Бывший директор костромского цирка приговорен к условному сроку.

В прокуратуре Костромской области пояснили, что руководитель предприятия в январе 2020 года получил от гендиректора коммерческой фирмы через посредника взятку в 30 тысяч рублей за заключение договора на оказание рекламных услуг. Кроме того, с 2017 по 2020 год директор цирка заключал с местными предпринимателями фиктивные договоры о продаже билетов на представления, подписывал фиктивные акты приема-сдачи услуг, после чего деньги перечислялись на счета бизнесменов.

- А они уже передавали похищенные деньги мужчине за вычетом затрат, связанных с их обналичиванием и уплатой налогов в связи с поступлением средств на банковские счета. В общей сложности осужденный похитил свыше 800 тысяч рублей, - рассказала официальный представитель надзорного ведомства Наталья Шумская-Сколдинова.

Суд признал экс-директора Костромского государственного цирка (филиала ФКУ "Российская государственная цирковая компания") виновным в растрате вверенного ему имущества с использованием служебного положения и в крупном размере, а также в получении взятки, назначив ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, осужденный на два года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Суд также удовлетворил иск о взыскании с бывшего директора причиненного предприятию ущерба.