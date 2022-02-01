РПЦ: Выступая против провокационных фото на фоне храмов, мы защищаем общество

Легойда отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл осведомлен о случаях провокационных фото на фоне храмов. "Угроза в таких случаях, разумеется, не в горе-активисте, а попытке отменить, обнулить ценность святыни для личности, государства и общества. Уравнять икону с газетной вырезкой, а храм с декорациями к пошлому водевилю", - сказал Легойда.

Он подчеркнул, что считает такие снимки на фоне храмов "примитивным выражением желания получить все и сразу".

Дело в том, что провокационные съемки в последнее месяцы имели место в Москве. В октябре прошлого года полиция Москвы начала проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Они обвинены в оскорблении чувств верующих тоже за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.

Еще полиция Москвы проверяет модель Полину Моругину после публикации ее фото в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Так же уже в январе 2022 года в социальных сетях распространялся видеоролик с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.

Представители православной, иудейской и мусульманской общин страны выразили обеспокоенность пренебрежением к чувствам верующих.