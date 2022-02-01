В Ленобласти школьникам запретили ходить в музеи

В Ленинградской области ужесточены коронавирусные ограничения, касающиеся детей. Это следует из текста постановления регионального правительства.

Напомним, школьники Ленобласти до 20 февраля уходят на внеплановые каникулы. До этого времени ребятам не только нельзя посещать кружки и секции, но и все учреждения культуры, включая не только музеи и театры, но и кино и цирки-шапито. Также для несовершеннолетних временно закрываются двери бассейнов и фитнес-клубов, запрещаются и массовые мероприятия с участием несовершеннолетних.

Таким образом, в регионе вводятся ограничения, весьма сходные с теми, что приняты в Петербурге. Но в Северной столице запреты еще жестче: там детям также нельзя посещать непродовольственные магазины и кафе. Правда, в Петербурге ограничения для детей обещают снять 13 февраля, то есть на неделю раньше, чем в области.