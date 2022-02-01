На Среднем Урале колледжи и школы перевели на удаленку из-за COVID-19

В Свердловской области учеников 2-8 классов, студентов колледжей и техникумов перевели на две недели на дистанционное обучение - со 2 по 16 февраля. Первоклассников отправили на каникулы на такое же время.

О новом противокоронавирусном решении сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Помимо этого, есть и другие защитные меры. Так, детям до 17 лет снова будет нельзя попасть в торговый центр без родителя. Исключение сделают для студентов, так как их родители могут быть в другом городе. Детям до 18 лет запретили посещать спортивные организации и клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры в ТЦ. Кружкам и секциям порекомендовали работать дистанционно.

Как отметил глава региона, часть ограничений вынуждает вернуть высокая заразность штамма "омикрон" и очереди в больницах.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на Среднем Урале за сутки выявлено 2825 случаев заболевания. Общее количество зафиксированных в области случаев инфекции составляет 229 249. На сегодня выписаны 685 человек. Всего с болезнью справились 192 984 свердловчанина. Зарегистрировано еще 15 случаев смерти больных COVID-19. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 10 005 уральцев.

Отметим, в регионе уже началась вакцинация подростков "Спутником М". По данным властей, наибольший рост заболеваемости регистрируют в возрастной группе от 14-15 лет.