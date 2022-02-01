С начала года 30 автомобильных марок подняли цены в России

Во второй половине января цены на автомобили подняли еще семь марок. Общее количество производителей, обновивших прайс-листы с начала года, достигло 30.

Данные публикует "Автостат". Пять моделей Mitsubishi подорожали в январе на 1,1 - 4,6 процента. Honda CR-V прибавила в цене 1 процент, Isuzu D-Max - на 3,0 - 3,1 процента.

Среди китайских брендов обновила ценники Chery. Три из четырех представленных на нашем рынке модели подорожали на 1,1 - 1,6 процента. У GAC прибавка в стоимости составила 4,8 - 5,2 процента, у Great Wall - 1,9 - 2,6 процента.

Обновил прайс-листы и Fiat: у Doblo плюс 3,9 - 4,1 процента.

Также подорожали автомобили Lada, Kia, Hyundai, Renault, Citroen, Peugeot, Volkswagen, Nissan, Toyota.

В премиальном сегменте придется доплатить за машины большинства марок. Весь модельный ряд стал дороже у Genesis и Porsche. Переписали прайс-листы Mercedes-Benz и Lexus.

Как ранее эксперты рассказали "РГ", в 2022 году на российском рынке по-прежнему можно будет наблюдать рост цен и дефицит машин из-за недостатка электронных компонентов.

Ситуация с нехваткой автомобилей может стабилизироваться ближе к третьему кварталу 2022-го, но надо понимать, что процесс восстановления рынка будет постепенным и предложение выйдет на допандемийный уровень в лучшем случае в 2023 году. При этом будет постепенное снижение спроса, так как цены на автомобили растут.