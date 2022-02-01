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Умер актер из "Фэлкон Крест" Дональд Мэй

Новости
    01.02.2022, 12:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The Edge of Night Man Фото: youtube.com/ The Edge of Night Man
Фото: youtube.com/ The Edge of Night Man

28 января скончался фактурный американский актер кино и ТВ Дональд Мэй. Исполнитель роли Брэда Ньютона из сериала 80-х "Фэлкон Крест" отошел на 93-м году жизни в своем доме в Кенте, Нью-Йорк. Об этом пишет Deadline ссылкой на семью артиста.

Мэй родился 22 февраля 1929 года в Чикаго. В бизнесе - с середины 50-х: "Не тот человек" Хичкока (дебют в качестве статиста), "Вест Пойнт", "Гавайский детектив", "Кольт 45-го калибра", "Люди в космосе", "Все мои дети", "Остров фантазий", "Техас", "Даллас", "Закон Лос-Анджелесе", "Как вращается мир" - целая вереница "мыльных опер" и немаловажных дневных шоу. Главное из них - телечемпион "На пороге ночи", где на протяжении 2840 эпизодов (1967-1977 год) Мэй изображал глубоко положительного адвоката Адама Дрейка.

Мэй дважды был женат - на актрисах Эллен Кэмерон и Карле Борелли, с которой неоднократно снимался вместе. Сыновья актера Кристофер и Дуглас тоже стали актерами. Кристофера, например, мы знаем по десяткам шоу - "Мир Дикого Запада", "Касл", "Йеллоустоун", "Американская история преступлений".

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