В СНГ получили приглашения наблюдать за референдумом в Беларуси

В государства Содружества уже направлены приглашения для участия в наблюдении за референдумом в Беларуси, который намечен на 27 февраля, подтвердил во вторник председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

Он уточнил, что ЦИК направил приглашения представителям "Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана". Кстати, пояснил Карпенко, слова которого цитирует БЕЛТА, правом приглашать иностранных международных наблюдателей обладает "глава государства, обе палаты парламента, Совет Министров и МИД. Центральная комиссия тоже воспользовалась своим правом".

ЦИК, добавил его руководитель, будет аккредитовывать наблюдателей на основании приглашения и анкеты на аккредитацию в качестве иностранного международного наблюдателя и выдаст соответствующее удостоверение.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Александр Лукашенко 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Новостные порталы подчеркивают, что хотя основной день голосования назначен на 27 февраля, проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.