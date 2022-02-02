Археологи нашли оружие морской битвы карфагенян, этрусков и греков

На юге Италии археологи обнаружили шлемы и оружие участников эпического морского сражения VI века до н. э. в Алалии. В античной битве около острова Корсика сошлись флоты греческих колонистов, этрусков и Карфагена.

Как сообщает ANSA, артефакты обнаружены при раскопках архаичного храма в историческом парке Велия близ Пестума к югу от Неаполя. Археологи нашли расписную керамику, два бронзовых шлема и запас оружия.

Ученые полагают, что шлемы были взяты греками-фокейцами в качестве трофеев после битвы в Алалии, а затем пожертвованы богине Афине. Артефакты направлены на реставрацию. Генеральный директор итальянских музеев Массимо Осанна заявил, что находки "проливают новый свет на историю могущественной греческой колонии".

Напомним, что морская битва греческих колонистов, этрусков и их союзников - карфагенян произошла в 539 году. По данным Геродота, греки-фокейцы одержали победу, но потеряли почти весь флот - 40 галер.

В результате "победители" оставили Корсику и основали на Апеннинском полуострове город-колонию Велия. Карфагеняне закрепились на острове Сардиния и уничтожили на Пиренейском полуострове другой греческий город - Тартесс, а этруски захватили Корсику.