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02.02.2022 17:00
Рубрика: Легковые авто

Японцы узнали подробности о новом Lexus RX: будет три гибрида

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

Следующее поколение Lexus RX - безусловного бестселлера марки в сегменте SUV - могут представить уже в этом году. И японские СМИ выяснили некоторые подробности о новинке.

Фото: Пресс-служба Lexus
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Ожидаемо, что новый RX создаётся на платформе TNGA, на модификации GA-K, которая является основой актуальных Toyota Camry и RAV4, а также компактного Lexus NX. От последнего новый RX получит и бензиновый двигатель 2.4 литра мощностью 279 л.с. (430 Нм), который будет базовым для кроссовера, - им заменят нынешний атмосферный V6 3.5 литра.

Все остальные силовые агрегаты, по информации Mag-X и Creative Trend, будут гибридными. RX 350h позаимствует установку опять же у Lexus NX, в состав которой входят двигатель 2.5 литра, электромеханический вариатор и электромотор.

В модификации RX 450h+ установлен тот же ДВС, но электромотор может работать от дополнительного аккумулятора. У Lexus NX версия с аналогичными индексом имеет возможность подключения к розетке, но в случае с RX подключаемым гибридом будет топовый вариант RX 500h с бензиновым турбомотором 2.4 литра.

В России Lexus RX представлен с бензиновыми двигателями мощностью 238 и 299 л.с., а также 313-сильным гибридом. Цены на кроссовер - от 4 492 000 до 7 454 000 рублей.

#Lexus