Южнокорейские СМИ раскрыли секрет похудения Ким Чен Ына

Южнокорейские журналисты, похоже, нашли ответ на давно волновавших их вопрос о том, как лидеру КНДР Ким Чен Ыну удалось быстро похудеть. Согласно версии аналитиков Сеула, секрет заключается в увлечении Кима ездой на лошадях, в чем вождь Северной Кореи, судя по видеохронике, изрядно преуспел.

Напомним, что в первые годы своего правления Ким Чен Ын значительно набирал в весе, а затем, примерно с прошлого года, вдруг начал заметно худеть. По оценкам южнокорейских спецслужб, Ким набрал вес до 140 кг, а затем в течение нескольких месяцев скинул около 20-30 кг.

Практически каждый раз на последних фотографиях и видеоматериалах с публичных мероприятий с участием Кима было видно, что он сильно похудел, вплоть до того, что на нем стали иначе сидеть пиджак и рубашка. Некоторые предположили, что Ким перенес серьезную болезнь, но Национальная разведывательная службы Республики Корея (НРС РК) в октябре 2021 года заявила, что Ким здоров и скорее всего сел на диету. После этого журналисты и эксперты стали гадать, какая же была это диета.

Ключ к разгадке предоставила недавно продемонстрированная по центральному телевидению КНДР передача "2021 - год великих побед", в которой рассказывалось об основных достижениях вождя Северной Кореи в прошедшем году. Эксперты обратили внимание, что на видеозаписях Ким неоднократно снят, когда он довольно быстро скачет на белой лошади. Есть сцены, где он скачет в одиночку, а также в окружении ближайших соратников, включая жену Ли Соль Чжу, младшую сестру Ким Ё Чжон, главу секретариата Хён Сон Воль и ведущего партруководителя Чо Ён Вона. Окружение также скакало на белых лошадях, но на некотором удалении от Кима. В передаче были также и фотографии, когда Ким, сидя на лошади, любуется восходом.

Специалисты отметили, что Ким продемонстрировал очень неплохие навыки - он очень уверенно держался в седле, когда лошадь мчалась галопом на большой скорости. Подобное мастерство, как отметили в Южной Корее, "явно достигнуто не за один-два дня тренировок", предположив, что Ким давно уже практиковался в езде на лошадях. Отсюда и был сделан вывод, что одной из главных причин похудения стали физические нагрузки в ходе увлечения конным спортом.

Понятно, что это всего лишь предположения, но в аналогичной передаче в прошлом году ничего не говорилось про увлечения Кима ездой на лошадях, не было видеоматериалов. Получается, что все это совпало с похудением. Ранее все же были фотографии с Кимом и его приближенными на лошадях, но видеозаписи, по которым можно сделать вывод об уровне владения мастерством езды на лошадях, не демонстрировались.

Кроме того, как было установлено западными экспертами после анализа спутниковых снимков, с апреля 2020 года специальный личный железнодорожный состав Ким Чен Ына долго время находился в районе его дачи на восточном побережье в Вонсане. Там же потом было зафиксированы строительные работы: небольшую взлетно-посадочную полосу, которая была в комплексе резиденции вождя, переоборудовали под дороги для скачек. Похоже, что тогда Ким и стал увлекаться конным спортом. Съемки же также скорее всего проходили на его даче под Вонсаном рано утром. Можно, кстати, отметить, что лошади вождя - это скорее всего знаменитые российские орловские рысаки, которые КНДР ранее закупила у России.

Образ же вождя, мчащегося на белой лошади, выбран не только из соображений диеты. Ранее также изображался и основатель КНДР, дед нынешнего лидера, Ким Ир Сен. Это своего рода символ "крови вулкана Пэкту" - там поэтически называют первую семью КНДР, утверждая, что она связана со священным для корейцев вулканом Пэктусан. Внук же во многом копирует деда, а потому, как видно, решил обратиться к конному спорту, что благополучно отразилось и на его фигуре.