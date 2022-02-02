Lexus LX в России: известны цены и комплектации. Прием заказов стартовал

Российские дилеры Lexus начали приём заказов на флагманский внедорожник LX нового поколения, который доступен в шести комплектациях стоимостью от 8 522 000 рублей.

Lexus LX новой генерации предлагается с тми же силовыми агрегатами, что и Toyota LC 300: 415-сильным бензиновым V6 (LX 600) и дизелем 3.3 литра мощностью 299 л.с. (LX 500d), оба агрегатируются 10-ступенчатым "автоматом". Привод - постоянный полный.

В список стандартного оборудования входят гидропневматическая подвеска, комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ нового поколения, мультимедиа с дисплеем 12.3 дюйма, климат-контроль на четыре зоны, система мониторинга "мёртвых" зон, четыре камеры по периметру с системой помощи движения по бездорожью плюс Multi-terrain Select, система выбора режима работы ездовой электроники.

Самая доступная версия Executive: машину с бензиновым V6 оценили в 8 635 000 рублей, с дизелем - в 8 522 000 рублей. В этой комплектации LX оснащается сиденьями водителя и переднего пассажира с вентиляцией и электрорегулировками в десяти и восьми направлениях соответственно, памятью на настройки рулевой колонки, боковых зеркал заднего вида и водительского кресла, LED-фарами ближнего и дальнего света, двумя ключами Smart Key, системой запуска двигателя с кнопки, системой "старт-стоп".

Lexus LX500d Luxury. Фото: Пресс-служба Lexus

Уровнем выше идёт комплектация Premium, которая дополнена электроприводом складывания сидений второго ряда, их подогревом и вентиляцией, центральным подлокотником с охлаждаемой ёмкостью, доводчиками боковых и задней дверей, аудиосистемой Mark Levison, дополнительными подножками, а салон отделан полуанилиновой кожей. Цена на Lexus LX 600 в версии Premium 9 004 000 рублей, на LX 500d - 8 891 000 рублей.

В комплектации Luxury внедорожник получил 22-дюймовые колёсные диски двухцветного исполнения, проекционный дисплей размером 10 дюймов, люк в крыше. Цены - 9 213 000 рублей за авто с дизелем, 9326 000 рублей - с бензиновым мотором.

Комплектация Luxury+ и все остальные уровнем выше доступны только для LX 600. В неё включены сиденья третьего ряда с электроприводом, складывающиеся в пропорции 50:50, дополнительный разъём USB Type-C и дополнительные воздуховоды. Стоимость - 9 886 000 рублей.

Версия VIP оценена в 10 930 000 рублей, за которые клиент получит автомобиль с двумя рядами сидений с раздельными креслами на втором ряду, мониторы для задних пассажиров, улучшенную климат-систему и колёса в хромированном исполнении. Однако на LX VIP бездорожье покорять не полезешь: начиная с этой комплектации внедорожник лишён межколёсных блокировок.

На вершине гаммы находится Lexus LX 600 VIP Black за 10 976 000 рублей, который отличают вставки из чёрного дерева в салоне и остальной декор в тёмных оттенках.

Первое поколение внедорожников Lexus LX появилось в 1996 году. С этого времени было продано более полумиллиона автомобилей, и российский рынок является одним из приоритетных для модели: не случайно наша страна стала одной из трёх, которую Lexus выбрал для мировой премьеры, состоявшейся в октябре 2021 года.