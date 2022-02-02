Минздрав разрешил пострегистрационные испытания лекарства от ковида "Мир-19"

Минздрав России разрешил Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) проведение третьей фазы клинических исследований препарата от коронавируса "МИР 19". Это следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Исследования будут проведены на базе 11 медорганизаций, в них примут участие свыше 1,2 тыс. пациентов, передает ТАСС.

Напомним, "МИР 19" был зарегистрирован в России в декабре прошлого года. Сейчас он используется в стационарах для терапии больных коронавирусом. Препарат вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. "МИР-19" блокирует репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, который является необходимым для вируса. Ранее в ФМБА отмечали, что препарат универсален для всей линейки штаммов коронавируса.

В конце январе ФМБА направило в Минздрав досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для применения в первые дни после подтверждения диагноза.