Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление по международным отношениям

По итогам переговоров лидеры России и Китая примут совместное заявление о международных отношениях в новой эпохе. В рамках визита также будет подписан большой пакет документов. Об этом сообщил журналистам на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Уже подготовлено заранее совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", - заявил Ушаков. В нем будут отражены общие взгляды двух держав на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности.

В процессе согласования весомый пакет документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие, рассказал помощник президента России. В папке их свыше 15. "В газовой сфере много соглашений готовится, какие из них будут подписаны, я пока еще сказать не могу. Но то, что визит будет означать дальнейший шаг в развитии сотрудничества в газовой сфере, это очевидно", - заметил он.