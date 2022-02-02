Собянин о динамике COVID-19 в Москве: Надеюсь, мы выходим на плато

"Надеюсь, мы выходим на плато, - осторожно предположил он на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией. - Посмотрим, это первые дни недели. Мы примерно видим, какие показатели будут завтра".

По словам градоначальника, "есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться". Поликлиники города, доложил Собянин, работают в особом режиме. Большая часть терапевтов направлена на работу с пациентами с ОРВИ и ковидом, в целом принимая в сутки около 60 тысяч пациентов. Но даже при такой нагрузке в Москве удалось сохранить на 40 процентов плановую медицинскую помощь.