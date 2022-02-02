Кабмин выделит еще более 400 млн рублей на изучение штаммов COVID-19

Правительство дополнительно профинансирует изучение циркулирующих штаммов коронавируса.

"На проведение их генетического анализа - секвенирование - выделим около 400 миллионов рублей", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией.

Кабинет министров также предоставит финансирование на реагенты и расходные материалы, необходимые для определения нового штамма "омикрон". "Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", - подчеркнул премьер.