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02.02.2022 16:00
Рубрика: ПДД

В ГИБДД раскрыли количество штрафов со скрытых камер

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

С начала внедрения камер, установленных на автомобилях Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, вынесено 96 постановлений о нарушениях скоростного режима. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Из этих 96 постановлений 10 вынесены за превышение скорости на 40-60 км/час, остальные - за превышение на 20-40 км/час. Водителям был выписан штраф по статье 12.9 КоАП РФ.

Напомним, использование скрытых камер, установленных на автомобилях ЦОДД, практикуется с середины ноября прошлого года. Работают они как во время стоянки машины, так и во время движения.

Комплексы фотовидеофиксации установлены в балки со спецсигналами. Система способна фиксировать дорожную обстановку на 360 градусов вокруг себя. Теоретически камеры могут отслеживать любые нарушения: в будущем их функционал планируется расширить.

#ГИБДД