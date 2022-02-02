В ГИБДД раскрыли количество штрафов со скрытых камер

С начала внедрения камер, установленных на автомобилях Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, вынесено 96 постановлений о нарушениях скоростного режима. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Из этих 96 постановлений 10 вынесены за превышение скорости на 40-60 км/час, остальные - за превышение на 20-40 км/час. Водителям был выписан штраф по статье 12.9 КоАП РФ.

Напомним, использование скрытых камер, установленных на автомобилях ЦОДД, практикуется с середины ноября прошлого года. Работают они как во время стоянки машины, так и во время движения.

Комплексы фотовидеофиксации установлены в балки со спецсигналами. Система способна фиксировать дорожную обстановку на 360 градусов вокруг себя. Теоретически камеры могут отслеживать любые нарушения: в будущем их функционал планируется расширить.