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Рубрика: Происшествия

Жителя Улан-Удэ осудили за покупку и использование справки о вакцинации

Текст: Инесса Доценко

Советский районный суд в Улан-Удэ вынес приговор местному жителю за приобретение и использование поддельной справки о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Задержана банда нижегородцев, продававших "липовые" справки о вакцинации

Как сообщается на сайте прокуратуры Республики Бурятия, 26-летний ранее судимый мужчина работает в сфере услуг, а потому в обязательном порядке должен был вакцинироваться от "Сovid-19". Но улан-удэнец пошел другим путем: в июне прошлого года он купил заведомо поддельную справку у неустановленного следствием лица. "Документ", который обошелся в тысячу рублей, осужденный предоставил по месту работы.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

С учетом непогашенной судимости по предыдущему приговору мужчина получил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Подобные случаи не редкость в Дальневосточном округе. Недавно в Прибайкальском районе Бурятии пресекли работу сайта, где продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Подозрительный ресурс сотрудники надзорного ведомства выявили в ходе мониторинга интернета. А в приморском городе Артеме завершено расследование уголовных дел по факту получения подложных сертификатов о профилактических прививках за взятки.

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