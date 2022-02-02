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02.02.2022 11:22
Рубрика: Происшествия

На Алтае отчима осудили за избиение детей бутылкой

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае отчим пятилетнего мальчика, которого выставили голым на мороз, получил два года строгого режима за жестокое обращение с детьми. Как пояснили в прокуратуре Алтайского края, мужчина осужден за то, что в апреле прошлого года избил сыновей своей сожительницы. А за недавние издевательства над детьми ему еще предстоит ответить.

На Алтае 35-летняя мать получила срок за истязания восьмерых детей

- В апреле 2021 года подсудимый решил повоспитывать двух пасынков пяти и шести лет, избив их пластиковой бутылкой так, что мальчиков пришлось госпитализировать, - рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. - Врачи обнаружили на теле детей больше 20 ушибов. Пятилетний мальчик, ставший жертвой и недавнего издевательства со стороны отчима и матери, получил повреждения средней тяжести, а шестилетний - легкой.

После этого случая всех детей, включая и еще одного полуторагодовалого сына, изъяли из семьи и передали их родному отцу. Однако позднее мальчики вернулись к матери, при этом органы опеки не проследили за тем, что им снова может угрожать опасность.

На Алтае завели дело на органы опеки из-за голого мальчика на морозе

Напомним, что об очередных издевательствах над детьми в семье из Шелаболихинского района стало известно в январе текущего года благодаря бдительности соседей. Они сообщили в соцсетях, что пятилетнего мальчика выставили абсолютно голым на улицу в январский мороз. На этот раз всех трех детей изъяли из семьи и временно поместили в больницу. Сейчас органы опеки и прокуратура через суд пытаются лишить мать и других ближайших родственников родительских прав. А следственные органы расследуют сразу несколько уголовных дел по этому инциденту. Отчиму грозит еще один срок за истязание детей. Матери предъявили обвинения сразу по трем статьям - неисполнение родительских обязанностей, истязание детей и насилие в отношении представителей власти. Женщина при изъятии сыновей покусала двух полицейских - участкового и инспектора ПДН. Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено и на сотрудников сотрудников органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, которые допустили повторные издевательства над детьми.

Приговор отчиму по делу об избиении пасынков пластиковой бутылкой Шелаболихинский районный суд Алтайского края вынес 28 января, когда подсудимый уже находился под арестом за очередное жестокое обращение с детьми. Приговор пока не вступил в законную силу.

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