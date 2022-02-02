Потребление энергии жителями Приангарья возросло вчетверо из-за майнинга

В Иркутской области зафиксирован рекордный рост потребления электрической энергии. В 2021 году население региона израсходовало в четыре раза больше электричества, чем годом ранее. Причиной специалисты называют "серый" майнинг криптовалют, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на директора по развитию Иркутской электросетевой компании Евгения Вечканова.

По информации энергетиков, жители области массово занимаются добычей криптовалют, обустраивая майнинговые фермы дома, на дачах и в других доступных местах. При этом растет угроза энергетической безопасности региона, поскольку нагрузка на электросети резко увеличивается, участились аварийные отключения.

Между тем оплачивается энергия, потребляемая майнинговыми фермами, по обычным тарифам для населения, а не по ценам для предпринимательской деятельности - стоимость энергии для коммерсантов в четыре раза выше.

Согласно информации Байкальской энергетической копании, уже в первой половине января в столицу Приангарья прибыли семь лайнеров Boeing-737, груженых оборудованием для майнинга. Оно перевозится и многочисленными большегрузами по автотрассам. Техника поступает в Иркутскую область из Китая, где стала не нужной и распродается едва ли не за бесценок из-за недавнего запрета использования в этой стране.

Проблему, связанную с нагрузкой на энергосистему региона, сформулировал губернатор Игорь Кобзев. Свои предложения он направил в Правительство РФ и нашел поддержку кабмина.