Новости

В Туле на школьницу упала ледяная глыба 13:10
Более половины австрийцев получили бустерную прививку 12:58
Потребление энергии жителями Приангарья возросло вчетверо из-за майнинга 12:56
Эторфин станут применять при лечении животных 12:42
В Сиэтле появился музей цифровых произведений искусства 12:36
Кассация отклонила жалобу Соболь на приговор к году исправительных работ 12:35
В Москве совершено разбойное нападение на 89-летнего пенсионера 12:32
Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого 12:13
В Челябинской области отказались от введения всеобщего дистанта 12:06
Мария Захарова уличила главу МИД Британии в незнании географии 12:00
Генпрокуратура готовит запрос о выдаче из Италии экс-гендиректора Антипинского НПЗ 11:52
Украина провела учения на границе с Крымом с применением РСЗО "Ураган" 11:48
Сенатор Рябухин предложил депортировать иностранцев за контрафакт алкоголя 11:43
В Петербурге уволят оперативницу, которой сломали руку в дежурной части 11:29
Российские фигуристки Валиева и Трусова провели первую тренировку в Пекине 11:18
София Ротару заразилась штаммом "омикрон" с осложнениями 11:09
Польша решила передать Украине ПЗРК Piorun 11:07
Россия в январе нарастила экспорт электроэнергии почти на 18% 11:00
США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных 10:48
Military Watch: Су-30 превосходит любой западный истребитель 10:45
В Крыму из-за писем о бомбах эвакуировали здания администраций 10:44
31-летний актер из "Ходячих мертвецов" покончил с собой 10:44
В Совфеде оценили слова Псаки о России, лисе и курятнике 10:36
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности 10:34
Попова: Делается все, чтобы избежать завоза в Россию вируса Нипах 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 12:56
Рубрика: Экономика

Потребление энергии жителями Приангарья возросло вчетверо из-за майнинга

Текст: Дмитрий Машуков

В Иркутской области зафиксирован рекордный рост потребления электрической энергии. В 2021 году население региона израсходовало в четыре раза больше электричества, чем годом ранее. Причиной специалисты называют "серый" майнинг криптовалют, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на директора по развитию Иркутской электросетевой компании Евгения Вечканова.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Какое будущее предлагает государство для криптовалют и майнинга

По информации энергетиков, жители области массово занимаются добычей криптовалют, обустраивая майнинговые фермы дома, на дачах и в других доступных местах. При этом растет угроза энергетической безопасности региона, поскольку нагрузка на электросети резко увеличивается, участились аварийные отключения.

Между тем оплачивается энергия, потребляемая майнинговыми фермами, по обычным тарифам для населения, а не по ценам для предпринимательской деятельности - стоимость энергии для коммерсантов в четыре раза выше.

Согласно информации Байкальской энергетической копании, уже в первой половине января в столицу Приангарья прибыли семь лайнеров Boeing-737, груженых оборудованием для майнинга. Оно перевозится и многочисленными большегрузами по автотрассам. Техника поступает в Иркутскую область из Китая, где стала не нужной и распродается едва ли не за бесценок из-за недавнего запрета использования в этой стране.

Проблему, связанную с нагрузкой на энергосистему региона, сформулировал губернатор Игорь Кобзев. Свои предложения он направил в Правительство РФ и нашел поддержку кабмина.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого
Глава Роспотребнадзора Попова: Речи о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности
За сутки в России госпитализировали 17 201 человека с COVID-19
Сенатор Рябухин предложил депортировать иностранцев за контрафакт алкоголя
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году