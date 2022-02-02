В Петербурге уволят оперативницу, которой сломали руку в дежурной части

Все трое сотрудников полиции, которые участвовали в конфликте в дежурной части в Василеостровском районе Петербурга, будут уволены из внутренних органов. Об этом сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что проверка по факту инцидента уже проведена, изучены видеозаписи конфликта. В итоге было установлено, что "действия всех троих участников инцидента несовместимы со званием сотрудников органов внутренних дел".

Уволят полицейских по дискредитирующим основаниям.

Напомним, ЧП произошло 31 января. 24-летняя девушка-оперативник в дежурной части повздорила с двумя сотрудниками ГИБДД. Недовольство инспекторов вызвало то, что у девушки имелось при себе табельное оружие.

В соцсетях появилась видеозапись конфликта. Слышно, что обе стороны дают друг другу крайне нелицеприятные оценки, в том числе и с применением ненормативной лексики.

В итоге один из инспекторов повалил девушку на пол и так ей заломил руку, что сломал ее. Сейчас девушка госпитализирована, а в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".