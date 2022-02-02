В Краснодаре инвалид показал коммунальщикам, как надо бороться со снегом

Прокуратура столицы Кубани начала проверку уникального для правоохранителей факта: в соцсетях появилось видео, на котором 37-летний инвалид-колясочник Юрий Старжинский самостоятельно разгребает лопатой снег возле своей многоэтажки, поскольку управляющая компания решила этого не делать.

Как выяснилось, местные коммунальные службы оказались не в состоянии расчистить тротуар и автомобильную парковку, а вот герой ролика - смог.

Кадры, запечатлевшие работу Юрия Старжинского во дворе многоэтажного дома, действительно поражают - колясочник бойко орудует лопатой, а рядом по расчищенному им тротуару спокойно проходят люди. У них явно не такие сильные ограничения по здоровью, как у него. Однако никто не подошел помочь или хотя бы поддержать. Видео сняла супруга Юрия Людмила, она, между прочим, передвигается на такой же коляске.

"Маленький мой, уже целый час там возится", - говорит в видеоролике женский голос за кадром. А затем обращается к мужу и произносит: "Юра, мне кажется, плохая затея, там снега много!".

"Все равно дома сидим!" - отвечает парень, продолжая раскалывать примерзшие сугробы лопатой.

Ролик, размещенный в популярной сети TikTok, не только взорвал интернет, набрав почти 300 тысяч просмотров за пару суток и сделав мгновенно популярной в Краснодаре эту семейную пару, но поднял важную социальную проблему и даже заставил прокуратуру заняться расследованием ситуации.

Дело в том, что, как мы уже рассказывали ("Накрыло стихией" - "РГ-Неделя" от 26.01.2022), обрушившийся на южный город сильнейший снегопад образовал сугробы высотой 44 сантиметра. Выше было только 20 лет назад - в 2002 году. Краснодар в разгар стихии буквально парализовало: общественный транспорт ходит с перебоями, по тротуарам, занесенным снежными барханами, жителям приходится пробираться по узким скользким тропинкам, где не разойдутся и два человека, а коммунальщики не успевают вывозить мусор, из-за чего во дворах скопились целые горы отходов.

Мэрия уже заявила, что будет штрафовать управляющие компании, которые не выполнили свои обязанности по расчистке снега возле домов. На УК составили 110 административных протоколов с суммами взыскания от 100 до 300 тысяч рублей. Но на ситуацию это сильно не повлияло, и улицы мегаполиса, особенно на окраинах (где как раз и живет Юрий Старжинский с супругой), продолжают оставаться занесенными сугробами.

В этой ситуации неожиданный ход придумал начальник управления по делам молодежи администрации Краснодара Сергей Фетисов. Вместе с отцом он расчистил двор от снега, опубликовал фото в социальных сетях и призвал краснодарцев присоединиться к акции "Десять метров вокруг себя", предлагая каждому жителю самостоятельно ликвидировать сугробы.

Благодаря соцсетям этот случай получил известность и привлек внимание прокуратуры, иначе никто бы даже не обратил внимания на проблему

Но если для чиновников уборка снега - это почти игровая акция, то Юрий Старжинский вместе с супругой в снегопад оказался в буквальном смысле запертым в квартире. Передвигаться по улицам без посторонней помощи они могут только на своей машине, специально оборудованной для управления инвалидом-колясочником. Но ее вместе со всеми другими автомобилями жильцов замело снегом на парковке. По обледенелому тротуару Юрий на своем кресле был физически не в состоянии добраться к машине. Вот и начал расчищать дорогу, так как у коммунальных служб до этого руки не дошли.

Опубликованное в соцсетях видео на удивление вызвало не только положительные отзывы, но и нападки на инвалидов, решивших убрать снег. "Хайпануть решили, добиться популярности через TikTok. Лучше бы дома сидели!" - написали некоторые пользователи Сети. В то же время другие всяческие поддерживали и подбадривали Юрия и Людмилу.

Сейчас о семейной паре, действительно, знает уже, наверное, весь Краснодар и обсуждает их проблемы, а Людмила едва успевает отвечать на комментарии в интернете, искренне объясняя, что совсем не ради популярности они начали расчищать сугробы. Просто у них не было другого выхода.

- Нами организована проверка соблюдения управляющей организацией требований федерального законодательства, - прокомментировала корреспонденту "РГ" ситуацию и. о. старшего помощника прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Анастасия Зарицкая. - По итогам этой работы будут приняты меры прокурорского реагирования. Также по инициативе нашего ведомства на место выехали сотрудники управления по жилищным вопросам администрации Краснодара для привлечения к ответственности организации ЖКХ, в управлении которой находится этот дом.

Мнение

Владимир Колпаков, председатель общественного совета при министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края:

- У управляющих компаний есть зона ответственности, от которой не уйти. Это прописано в 354-м постановлении Правительства РФ. В том числе там говорится, что управляющие компании должны расчищать тротуары и территорию рядом с домами от снега, а дороги должны быть посыпаны песчано-солевой смесью. Однако непогода намела столько сугробов, что везде успеть их убрать сложно. Но и тут управляющие компании и ТСЖ могли бы организовать инициативных граждан, выдать им лопаты - и в итоге снег расчистили бы гораздо быстрее. Имея нужный инвентарь, многие люди согласились бы помочь, поработав на воздухе всего 10-15 минут.

Однако до сих пор мы наблюдаем занесенные улицы и тротуары. А когда расчисткой занимается инвалид-колясочник, то это вообще сверх нормы. Тут даже слов нет. И что удивительно - только благодаря социальным сетям и интернету этот случай получил известность и привлек внимание прокуратуры. Ведь иначе его бы постарались замолчать, и никто бы не обратил внимания на эту проблему.

В плену у мусора

Небывалый снегопад, сковавший Краснодар, неожиданно обернулся для города переизбытком мусора и невозможностью его вывезти. Жители жалуются в мэрию и требуют решить проблему, но власти не успевают реагировать на многочисленные обращения.

В Сети появилось множество видеороликов, снятых краснодарцами, где демонстрируются целые барханы из мусора, который не вывезли коммунальщики. Связано это с тем, что улицы города до сих пор скованы льдом и снегом и мусороуборочные машины не успевают вывозить отходы, а иногда и попросту не могут подъехать к нужному месту.

...И бой сосулькам

Удаление снега и наледи (сосулек) с крыш многоквартирных домов является обязанностью управляющих компаний. Об этом напомнили на прошедшем на днях совещании в краевой Госжилинспекции.

По словам руководителя ведомства Дианы Трушковой, удаление снега и наледи с крыш многоквартирных жилых домов должно быть выполнено своевременно, чтобы не допустить несчастных случаев. Ведь огромные сосульки, падая с высоты, могут нанести тяжелые травмы прохожим. Невыполнение этих работ относится к грубым нарушениям лицензионных требований, и за это управляющие компании могут даже исключить из реестра, запретив им работать.

- Также УК необходимо продолжать расчистку от снега дворов и придомовых территорий, чтобы привести в порядок пешеходные пути, дать возможность заезжать специализированной технике по вывозу мусора, - отметил начальник управления по жилищным вопросам администрации Краснодара Павел Абрамчик. - Допущенные нарушения фиксируются нашими сотрудниками и передаются в Госжилинспекцию.

А вот жители краевой столицы могут пожаловаться на свои управляющие компании, если те не выполняют взятых обязательств. Для этого надо позвонить на горячую линию управления по жилищным вопросам по номеру 218-92-70 или в ЕДДС по номеру 050.

УК пригрозили штрафом

Когда этот материал уже готовился к публикации, сотрудники прокуратуры вынесли представление в адрес управляющей компании (УК), которая занимается обеспечением работы дома по улице Войсковая, 22, где проживает Юрий Старжинский с супругой. Надзорным ведомством установлено, что придомовая территория многоэтажки не очищалась от снега, наледи и льда, а это являлось нарушением действующего законодательства. На управляющую компанию составят административный протокол и оштрафуют ее.