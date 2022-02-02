В Крыму из-за писем о бомбах эвакуировали здания администраций

Сотрудники администраций Керчи, Феодосии, Судака, Алушты, а также Симферопольского, Джанкойского и других городов и районов эвакуированы утром в среду из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе мининформа РК.

- На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания, - пояснили в министерстве. - Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций. Служащие и посетители эвакуированы.

Как уточнил советник главы РК Олег Крючков, все сообщения о минировании очень похожи на фейковые: в них электронные террористы угрожают взорвать устройства и требуют выкуп в размере 13 тысяч долларов.

- Письма получили практически все администрации полуострова, - уточнил Крючков. - Но несмотря на предположительную фейковость сообщений, проводится эвакуация и проверка зданий. Жизнь и здоровье людей превыше всего.

Ранее Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело по факту веерной рассылки сообщений о минировании в школы и вузы полуострова, из-за чего их работа была полностью парализована 21 января.