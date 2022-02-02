В Сочи проверят причины ЧП с остановкой канатной дороги в горах

Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку по факту остановки канатной дороги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Уточняется, что всего был эвакуирован 41 человек (детей среди них не было), пострадавших нет. Медицинская помощь никому из туристов не понадобилась.

Как ранее сообщала "РГ", на горнолыжном курорте "Красная Поляна" завершилась эвакуация туристов с канатной дороги.

Напомним, в среду вечером произошла техническая остановка канатной дороги К-13 открытого кресельного типа в Восточном секторе, которая курсирует от отметки 900 до 1370 метров над уровнем моря.