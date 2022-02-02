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02.02.2022 14:36
Рубрика: Культура

Российский веб-сериал "Естественный отбор" выйдет на европейской онлайн-платформе

Текст: Сусанна Альперина

Европейская онлайн-премьера российского веб-сериала "Естественный отбор" пройдет на видеосервисе Streamz (Бельгия). На нем представлены фильмы и сериалы ведущих мировых студий (среди них HBO, Paramount, Sony, Universal и другие), а также оригинальные проекты. "Естественный отбор" - первый российский веб-сериал на платформе.

Фото: Марс Медиа Энтертейнтмент
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"Мы смотрим кино со всей планеты, и "Естественный отбор" сразу нас покорил, - рассказывает дистрибьютор Бенедикт Самзун, компания Blackpills. - Нам понравилась героиня - дерзкая, милая и смешная. Понравились режиссура и арт-дирекшн. Это интернациональная история с классным юмором. Молодая аудитория в Бельгии любит романтические комедии, но ищет свежее прочтение классических сюжетов. Ей любопытно узнать, как знакомятся ровесники в России".

"Естественный отбор" режиссера Кирилла Алехина - ироничное драмеди о свиданиях. Главная героиня - Алиса, одинокая москвичка. Ей скоро тридцать. Семья и подруги подталкивают ее сменить статус, но встретить своего мужчину сложнее, чем кажется. Главные роли в сериале исполнили Мария Корытова ("Половинки") и Ефим Петрунин ("Гуляй, Вася!", "Папа на вырост"), режиссер - Кирилл Алехин ("Рокетджамп", "Изи катка-2").

"Естественный отбор" собрал более 16 миллионов просмотров в социальной сети "ВКонтакте". Был лицензирован онлайн-кинотеатром Premier. Показан на фестивалях Realist Web Festival (Россия), Bilbao Seriesland (Испания), Marseille Web Fest (Франция), NYC Web Fest (США) и Rio Webfest (Бразилия), а также номинирован на Третью премию в области веб-индустрии как лучший российский веб-сериал.

Сериал снимается с 2020 года кинокомпаниями Life Is Short и Fakepublish при поддержке Института развития интернета (ИРИ) в рамках национального проекта "Культура". Партнеры проекта - портал Кино-Театр.ру и социальная сеть "ВКонтакте".

"Естественный отбор" - первый поддержанный ИРИ веб-сериал, который выходит на зарубежных платформах, - рассказывает генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. - Отрадно, что наш контент транслируется не только на крупнейших российских онлайн-площадках, но также выходит на международные рынки. Это говорит о востребованности и высоком качестве наших интернет-проектов. Бельгийский сервис, на котором будет показан сериал, насчитывает более 400 тысяч подписчиков и транслирует контент от ведущих мировых производителей. Будем рады, если наши фильмы и сериалы найдут своего зрителя за рубежом и планируем развивать продвижение нашего интернет-контента за пределами России".

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