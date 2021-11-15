Вышел второй сезон комедийного веб-сериала о киберспорте "Изи катка"

Главную роль в продолжении снова исполнила актриса Ангелина Загребина, известная также по сериалу "Водоворот". Она сыграла Акиру - юную киберспорсменку, которая в первом сезоне была участницей стихийно созданной команды "МБОУ СОШ № 2".

В новом сезоне Акире предстоит самой добиваться славы. Пройти через сексизм, непонимание близких, собственную упертость, которая мешает победе, а также осознать, что такое - настоящие друзья.

Акира скитается по компьютерным клубам, готовясь к большому турниру. Старый знакомый Прайм (Илья Смирнов) приглашает ее в свою команду, у которой есть спонсор, предоставляющий все необходимое на время подготовки к игре. Но в команде только парни, а спонсор постоянно пытается использовать ее женственность для рекламы. Акира уходит, но находится преданный фанат, готовый ее приютить на время тренировок. Однако, одной чемпионат не выиграть...

Ангелину Загребину готовила к роли экс-киберспорсменка Дарья "Куница" Щепелькова, в прошлом - прогеймер и комментатор игры Warface.

Один из эпизодов сериала был снят в Cybernated Forge - лучшей российской тренировочной базе для киберспорсменов. Здесь готовились Team Spirit, чемпионы The International.

В "Изи катке" также сыграли молодые актеры Арина Богданова, Александра Хромова ("Перекрестки судьбы"), Егор Кирячок, Илья Смирнов и Алина Гвасалия, известная по проектам "Красные браслеты", "Дылды" и "Сны Алисы".

Эпизодическую роль в сериале исполнил Александр Давыдов ("Отмена всех ограничений", "Страна ОЗ").

Автор идеи и режиссер-постановщик Кирилл Алехин - создатель одного из самых успешных отечественных веб-сериалов "Естественный отбор". Он также работал над трагикомедиями "Падение ангела" (2021), "Счастье" (2015), документальными альманахами о киберспорте "Герои Warface" (2018) и "Рокетджамп" (2019).

Кстати

Первый сезон "Изи катки" собрал более 5 млн просмотров. Был лицензирован видеосервисом Premier и отобран в программы международных фестивалей веб-сериалов SeriesLand (Испания) и Marseille Web Fest (Франция). Креативные продюсеры проекта - Никита Карцев и Олег Хорошавин. Веб-сериал снимался при поддержке Института развития интернета (нацпроект "Культура").