Сценарий сериала "Псих" Паулины Андреевой вышел как книга

Сценарий Паулины Андреевой к позапрошлогоднему хитовому сериалу "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли вышел в виде книги в издательстве АСТ.

"Это - в чистом виде издание киносценария к сериалу, рабочий материал, по которому снимали кино", - пояснила Андреева, подчеркнув, что осознанно не хотела добавлять "литературных разъяснений" или оформлять таекст как роман.

"Это вид чтения, к которому нужно быть готовым с точки зрения фантазии", - добавила она.

Сериал рассказывает об успешном психотерапевте, у которого, как водится, своих психологических проблем выше крыши.