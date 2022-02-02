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Сценарий сериала "Псих" Паулины Андреевой вышел как книга

Новости
    02.02.2022, 16:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сценарий Паулины Андреевой к позапрошлогоднему хитовому сериалу "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли вышел в виде книги в издательстве АСТ.

"Это - в чистом виде издание киносценария к сериалу, рабочий материал, по которому снимали кино", - пояснила Андреева, подчеркнув, что осознанно не хотела добавлять "литературных разъяснений" или оформлять таекст как роман.

"Это вид чтения, к которому нужно быть готовым с точки зрения фантазии", - добавила она.

Сериал рассказывает об успешном психотерапевте, у которого, как водится, своих психологических проблем выше крыши.

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