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02.02.2022 12:26
Рубрика: Власть

Сенатор Джабаров: Ответ США и НАТО по гарантиям поражает наглостью

Текст: Дмитрий Гончарук
Ответ США и НАТО на инициативы России в сфере безопасности поражает своей наглостью и безответственностью, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Испанское издание El Pais опубликовало текст, заявленный как ответ со стороны США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. В материале отмечается, что украинская сторона ранее была проинформирована о сути документов.

Фото: РИА Новости
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"Конечно, нас такой ответ не устраивает, он поражает своей наглостью и безответственностью", - сказал Джабаров РИА Новости.

Сенатор напомнил, что Вашингтон просил не публиковать свои ответы по предложенным Москвой гарантиям безопасности, теперь же они появляются в прессе. Это говорит о том, что со стороны США и НАТО не соблюдается дипломатическая этика.

Джабаров также сомневается в "готовности" обсуждать тему контроля над вооружениями, поскольку США не выполняют ранее достигнутые договоренности.

Также у него вызвал недоумение пункт о готовности начать диалог о контроле над вооружениями в обмен "на вывод войск и миротворцев из Крыма". "Давайте предложим США вывести войска из Техаса, который они захватили у Мексики", - добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заверил, что Москва будет настаивать на "честном разговоре и честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства".

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