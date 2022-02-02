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Рубрика: Власть

Ушаков не сравнивал ответы США и НАТО на предложения России с публикацией El Pais

Текст: Кира Латухина
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Помощник российского президента Юрий Ушаков читал в оригинале текст полученных Москвой ответов Вашингтона и НАТО на предложения по гарантиям безопасности и не сравнивал его с утечкой в испанской газете El Pais. Об этом он заявил на брифинге для журналистов, отвечая на вопросы по этой теме.

Журналист El Pais, опубликовавший ответы США на российские предложения, находится на Украине

"Я слышал о том, что материалы утекли в испанские СМИ. Но я читал эти документы в оригинале. И, честно сказать, не сравнивал полученные нами документы от США и НАТО с этой утечкой", - уточнил Ушаков.

"Надеюсь, это то же самое", - добавил он.

Напомним, газета привела документы, якобы ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, из которых следует, что они не согласны с ключевыми требованиями Москвы о прекращении расширения Альянса на восток и возвращении его военной инфраструктуры к границам 1997 года.

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