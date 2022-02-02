Ушаков не сравнивал ответы США и НАТО на предложения России с публикацией El Pais

Помощник российского президента Юрий Ушаков читал в оригинале текст полученных Москвой ответов Вашингтона и НАТО на предложения по гарантиям безопасности и не сравнивал его с утечкой в испанской газете El Pais. Об этом он заявил на брифинге для журналистов, отвечая на вопросы по этой теме.

"Я слышал о том, что материалы утекли в испанские СМИ. Но я читал эти документы в оригинале. И, честно сказать, не сравнивал полученные нами документы от США и НАТО с этой утечкой", - уточнил Ушаков.

"Надеюсь, это то же самое", - добавил он.

Напомним, газета привела документы, якобы ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, из которых следует, что они не согласны с ключевыми требованиями Москвы о прекращении расширения Альянса на восток и возвращении его военной инфраструктуры к границам 1997 года.