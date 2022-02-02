В Кремле назвали три посыла Путина по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин со сдержанным оптимизмом говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при наличии желания со стороны США и НАТО. Об этом на брифинге 2 февраля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Все-таки он с весьма сдержанным оптимизмом и надеждой говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при соответствующем желании и путем, конечно же, дипломатических переговоров", - сказал Песков.

Накануне на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российский лидер оценил ход переговоров и ответы США и НАТО по гарантиям безопасности для РФ. Песков отметил три основных посыла Путина. Первый состоит в том, что в свое время Запад обманул Москву, когда обещал, что силы НАТО не будут расширяться на восток. Также президент РФ обратил внимание на то, что в стратегии национальной безопасности Украины напрямую допускается применение силы для возвращения территорий. Тогда гипотетически может возникнуть ситуация, когда член НАТО нападет на нашу страну, появится угроза войны России и блока НАТО. Третий посыл - слова Владимира Путина насчет политики открытых дверей НАТО, хотя тезис об этом нигде не зафиксирован.