В Совфеде оценили слова Псаки о России, лисе и курятнике

Даже украинцы не верят в "агрессию" России, мысль о которой США пытаются навязать всему миру. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнила Россию с лисой, "которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами​​​".

"Госпожа Псаки всегда удивляла нас экстравагантным мышлением. Такое впечатление, что она не то, что не понимает, она не хочет понимать", - сказал Джабаров РИА Новости.

Сенатор отметил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, о чем не раз говорилось на уровне руководства страны. "Они (США - прим.ред.) все равно, упертые как бараны, продолжают нам навязывать линию, что мы готовы напасть на Украину", - добавил политик.

Он напомнил, что в США в этом году пройдут промежуточные выборы в конгресс. Если команда Джо Байдена потерпит поражение, то американский президент "станет не хромой, а подбитой уткой, и в 2024 году республиканцы могут занять Овальный кабинет".