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02.02.2022 10:30
Рубрика: В мире

Захарова поблагодарила причастных к вызволению со Шри-Ланки россиян, собиравших жуков

Текст: Константин Волков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила всех причастных к освобождению россиян, ранее арестованных на Шри-Ланке за сбор жуков.

"Огромное спасибо всему нашему посольству в Коломбо, послу Юрию Материю и меценату Фаттаху Шодиеву за то, что эта невероятная история завершилась, и россияне вернулись на Родину. Те самые, которых арестовали власти Шри-Ланки за "собирание жуков", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Фото: iStock
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Как она отметила, "было все в этой истории: и абсурдность, с точки зрения не знающих местные законы, обвинений, и невероятные сложности всего судебного процесса, в том числе из-за ковидных ограничений, и борьба адвокатов, и поддержка дипломатов, и внимание СМИ (со знанием дела и без), и финансовая помощь мецената в оплате огромного штрафа. Но это все позади! Поздравляю освобожденных и благодарю всех боровшихся за их освобождение".

Ранее стало известно, что граждане России - зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко, а также его друзья Артем Рябов и Николай Калифян вернулись на родину "после завершения судебного разбирательства по предъявленному им обвинению в незаконном отлове мелких объектов дикой фауны на территории Шри-Ланки".

С момента задержания россиян в феврале 2020 года МИД России и посольство России в Шри-Ланке оказывали всесторонние меры для обеспечения их законных прав и интересов. Им помогли найти адвоката и переводчика, следили за их здоровьем, а на время следственных действий и судебных слушаний задержанных удалось освободить из-под стражи.

Суд Шри-Ланки постановил приговорить россиян к штрафу около 14 тысяч долларов на каждого и к двухлетнему условному сроку заключения. Международный Фонд Шодиева оказал россиянам содействие в выплате назначенного штрафа.

В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка Правительство МИД

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