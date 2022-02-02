Захарова поблагодарила причастных к вызволению со Шри-Ланки россиян, собиравших жуков

"Огромное спасибо всему нашему посольству в Коломбо, послу Юрию Материю и меценату Фаттаху Шодиеву за то, что эта невероятная история завершилась, и россияне вернулись на Родину. Те самые, которых арестовали власти Шри-Ланки за "собирание жуков", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как она отметила, "было все в этой истории: и абсурдность, с точки зрения не знающих местные законы, обвинений, и невероятные сложности всего судебного процесса, в том числе из-за ковидных ограничений, и борьба адвокатов, и поддержка дипломатов, и внимание СМИ (со знанием дела и без), и финансовая помощь мецената в оплате огромного штрафа. Но это все позади! Поздравляю освобожденных и благодарю всех боровшихся за их освобождение".

Ранее стало известно, что граждане России - зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко, а также его друзья Артем Рябов и Николай Калифян вернулись на родину "после завершения судебного разбирательства по предъявленному им обвинению в незаконном отлове мелких объектов дикой фауны на территории Шри-Ланки".

С момента задержания россиян в феврале 2020 года МИД России и посольство России в Шри-Ланке оказывали всесторонние меры для обеспечения их законных прав и интересов. Им помогли найти адвоката и переводчика, следили за их здоровьем, а на время следственных действий и судебных слушаний задержанных удалось освободить из-под стражи.

Суд Шри-Ланки постановил приговорить россиян к штрафу около 14 тысяч долларов на каждого и к двухлетнему условному сроку заключения. Международный Фонд Шодиева оказал россиянам содействие в выплате назначенного штрафа.