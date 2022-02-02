Замглавы МИД РФ Грушко: Решение США о переброске военных в Европу - деструктивный шаг

"Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений", - цитирует "Интерфакс" слова дипломата.

Также Грушко отметил, что такое решение американской стороны "только на радость властям в Киеве - можно и дальше безнаказанно саботировать минские договоренности".

Ранее 2 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил отправку нескольких тысяч американских военнослужащих в Германию, Румынию и Польшу. Всего в этих странах может быть временно размещено до 8,5 тысячи военных США в дополнение к уже находящимся там.

Кирби также подчеркнул, что перемещаемые в Европу силы "обучены и оснащены для проведения различных миссий по сдерживанию агрессии и защите наших союзников... и не предназначены для ведения боевых действий на Украине".