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Рубрика: В мире

Байден заявил, что говорил Путину о переброске войск из США в Европу

Хозяин Белого дома Джо Байден предупреждал президента России Владимира Путина о переброске американских войск в Восточную Европу. Об этом у себя в Twitter написала журналистка CNN Кейтлен Коллинз.

Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости
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"Байден сказал мне, что его решение перебросить войска "полностью соответствует" тому, что он говорил Владимиру Путину с самого начала", - поделилась информацией сотрудница СМИ.

"Мы будем поддерживать наших союзников по НАТО, показывать им, что мы с ними", - цитирует Байдена Коллинз.

Ранее сообщалось, что около тысячи американских военных перебросят из Германии в Румынию, а еще почти 2 тысячи - из США в ФРГ и Польшу.

В МИД России подчеркнули, что решение Байдена направить в Европу несколько тысяч своих военнослужащих - деструктивный шаг. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что такие действия усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений.

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