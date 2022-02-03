Байден заявил, что говорил Путину о переброске войск из США в Европу

Хозяин Белого дома Джо Байден предупреждал президента России Владимира Путина о переброске американских войск в Восточную Европу. Об этом у себя в Twitter написала журналистка CNN Кейтлен Коллинз.

"Байден сказал мне, что его решение перебросить войска "полностью соответствует" тому, что он говорил Владимиру Путину с самого начала", - поделилась информацией сотрудница СМИ.

"Мы будем поддерживать наших союзников по НАТО, показывать им, что мы с ними", - цитирует Байдена Коллинз.

Ранее сообщалось, что около тысячи американских военных перебросят из Германии в Румынию, а еще почти 2 тысячи - из США в ФРГ и Польшу.

В МИД России подчеркнули, что решение Байдена направить в Европу несколько тысяч своих военнослужащих - деструктивный шаг. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что такие действия усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений.