Врачи описали состояние людей, добровольно заразившихся коронавирусом

В рамках исследования, которое проводилось в начале 2021 года в Лондоне, ученые заразили коронавирусом 34 добровольца в возрасте 18-30 лет.

Участникам ввели очень низкую дозу - эквивалентную количеству вируса в одной респираторной капле. Об этом сообщает Nature. Исследование не рецензировалось, но уже опубликовано на портале препринтов Research Square. Ученые предполагали, что для заражения потребуется больший объем, но вирус подействовал на половину участников и проявился, в основном, легкими симптомами.

Как пишут исследователи, вирус быстро рос. У людей появились первые симптомы, и ПЦР-тесты показывали положительный результат в среднем менее чем через два дня после заражения. Эти данные отличаются от более ранних: известен пятидневный инкубационный период между заражением и появлением симптомов. Высокий уровень вируса у участников сохранялся от 9 до 12 дней.

Кроме того, другие симптомы были типичны для многих респираторных инфекций. У добровольцев болело горло, был насморк, они часто чихали. Лихорадка была распространена меньше, а также ни у кого не появился кашель, который считается отличительным симптомом коронавируса. Однако 70 процентов людей потеряли обоняние или стали испытывать проблемы с вкусом. Это изменение у пяти участников сохранилось на полгода, у одного - на девять месяцев.

У некоторых вообще не было никаких симптомов, но у них был такой же высокий уровень вируса в верхних дыхательных путях, который длился столько же, сколько и у других, у которых проявлялись симптомы. Отмечено, что участники провели минимум две недели в изоляторе больницы и получили за участие денежную компенсацию.

В будущих исследованиях ученые будут пытаться понять, почему в половине случае заражение не произошло и почему у части участников был низкий уровень вируса - боролась ли их иммунная система с вирусом и как? Также команда попробует подобным образом изучить штамм "дельта". Скорее всего, к подобным изучениям будут привлекать только тех, у кого нет риска тяжелого заболевания. По словам ученых, такие испытания дают возможность подробно изучить вирусные инфекции от начала до конца, но вызывают споры из-за рисков, которые они представляют для участников. Испытания могут быть полезными при разработке вакцин от разных коронавирусов, а не только от SARS-CoV-2.