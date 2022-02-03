Китай поддерживает РФ в переговорах с США и НАТО по вопросам безопасности

Он обратил внимание на занимаемую Москвой позицию о неделимости безопасности, которую российская сторона продвигает на переговорах с США и НАТО. "Китай выражает свое понимание и поддержку этому", - отметил Ван И.

Как заявил глава МИД КНР, Москва и Пекин выступают против блокового противостояния. Особое внимание в этом плане он уделил Азиатско-Тихоокеанскому региону. "Обе стороны единогласно выступают за обеспечение мира и стабильности в АТР и против любых попыток создания конфронтации "лагерей" и блокового противостояния", - приводит его слова внешнеполитическое ведомство Китая. Совместная реакция Пекина и Москвы на общие вызовы и риски становится еще более эффективной, указал Ван И.

В ходе переговоров министры также договорились осуществлять координацию и взаимодействие между ШОС и ОДКБ по афганскому направлению, углублять контакты и сотрудничество между различными организациями, в которых состоят РФ и КНР, чтобы обеспечить защиту норм международных отношений, региональной и международной безопасности.

Как обратил внимание Ван И, отношения Москвы и Пекина самодостаточны, устойчивы, не подвержены влиянию политической конъюнктуры и не направлены против каких-либо третьих стран. Сергей Лавров со своей стороны отметил, что тесная работа РФ и КНР по линии внешнеполитических ведомств способствует укреплению стабильности и предсказуемости в международных делах. Уровень взаимодействия между двумя странами он назвал "беспрецедентным".