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03.02.2022 18:34
Рубрика: В мире

Китай поддерживает РФ в переговорах с США и НАТО по вопросам безопасности

Текст: Юрий Когалов
Китай поддерживает Россию в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Он обратил внимание на занимаемую Москвой позицию о неделимости безопасности, которую российская сторона продвигает на переговорах с США и НАТО. "Китай выражает свое понимание и поддержку этому", - отметил Ван И.

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Как заявил глава МИД КНР, Москва и Пекин выступают против блокового противостояния. Особое внимание в этом плане он уделил Азиатско-Тихоокеанскому региону. "Обе стороны единогласно выступают за обеспечение мира и стабильности в АТР и против любых попыток создания конфронтации "лагерей" и блокового противостояния", - приводит его слова внешнеполитическое ведомство Китая. Совместная реакция Пекина и Москвы на общие вызовы и риски становится еще более эффективной, указал Ван И.

В ходе переговоров министры также договорились осуществлять координацию и взаимодействие между ШОС и ОДКБ по афганскому направлению, углублять контакты и сотрудничество между различными организациями, в которых состоят РФ и КНР, чтобы обеспечить защиту норм международных отношений, региональной и международной безопасности.

Как обратил внимание Ван И, отношения Москвы и Пекина самодостаточны, устойчивы, не подвержены влиянию политической конъюнктуры и не направлены против каких-либо третьих стран. Сергей Лавров со своей стороны отметил, что тесная работа РФ и КНР по линии внешнеполитических ведомств способствует укреплению стабильности и предсказуемости в международных делах. Уровень взаимодействия между двумя странами он назвал "беспрецедентным".

В мире Восточная Азия Китай Правительство МИД Международные организации ОДКБ Международные организации ШОС Отношения России и Китая Россия и НАТО Россия и США

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