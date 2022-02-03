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03.02.2022 17:45
Рубрика: В мире

Кто в Вашингтоне выступает против военной истерии вокруг Украины

Текст: Игорь Дунаевский
Белый дом и союзная ему пресса уже несколько месяцев нагнетают военную истерию вокруг Украины. Под предлогом своих же домыслов о якобы грядущем "российском вторжении" американская администрация резко нарастила поставки вооружений для ВСУ, а также объявила о переброске войск в Восточную Европу.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Такой, как выразился глава МИД России Сергей Лавров, "военный угар" выглядит удивительным, ведь Джозеф Байден пришел в Белый дом на обещаниях положить конец "бесконечным войнам". Усталость американской общественности от военных интервенций - это факт, с которым в Вашингтоне едва ли кто-то будет спорить. Тем не менее Джо и его команда бьют в барабаны войны и записывают в "предатели" всех, кто подвергает сомнению этот курс.

Фото: МИД РФ
"Так дело не пойдет". Полный текст послания Сергея Лаврова иностранным коллегам

На самом деле, как бы это ни возмущало Белый дом, противники нагнетания истерии вокруг Украины в Вашингтоне есть. Удивительно, но в большей степени сопротивление исходит от консервативных комментаторов, хотя еще недавно было принято считать, что республиканцы в Америке - "партия войны", демократы - "партия мира". Axios.com пишет, что идеи об отказе от военного вмешательства в ситуацию вокруг Украины "все больше разделяют избиратели республиканцев, хотя это и идет вразрез с традиционным консенсусом" партийного истеблишмента. В результате уже несколько конгрессменов, готовящихся к выборам, избегают риторики о помощи Украине. А одним из самых ярких голосов против американской военной активности на Украине является ведущий консервативного телеканала Fox News Такер Карлсон. Он призывает Байдена думать не о границах Украины, а о защите американской границы от нелегальных мигрантов.

Что до Демократической партии, то ее основная часть сегодня даже более воинственна против России, чем неоконсервативные "ястребы". Но, как пишет газета Politico, противостояние Вашингтона и Москвы "глубоко беспокоит прогрессивных конгрессменов и других сторонников сдержанной внешней политики США", надеявшихся, что после вывода войск из Афганистана американские власти станут "более рассудительны" насчет военной силы за рубежом. По данным газеты, группа конгрессменов прогрессивного крыла, которое набирает вес в рядах Демократической партии, готовит общую позицию по украинскому вопросу. Она заключается "в поддержке независимости и демократии Украины без глупого втягивания в "ястребиные" войны". Так, двое конгрессменов-демократов Прамила Джаяпал и Барбара Ли раскритиковали планы отправки солдат в Восточную Европу.

По наблюдению Politico, это противостояние идет и в американских "фабриках мысли", где сторонники сдержанного подхода "пытаются не утонуть" под напором более многочисленных коллег-"ястребов".

В мире США В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Россия и США

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