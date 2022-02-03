Лукашенко сформулировал цели белорусско-российских учений

Благодарность за оперативную организацию предстоящих учений войск Союзного государства на юге РБ выразил 3 февраля Александр Лукашенко министру обороны России Сергею Шойгу в ходе состоявшейся встречи в белорусской столице, информирует пресс-служба главы государства.

Президент подробно остановился в ходе беседы с российским министром на задачах и цели белорусско-российских учений, напомнив, что их проведение дважды обсуждалось с российским лидером Владимиром Путиным, совершенствовались замыслы предстоящих маневров.

Уточнив, что совсем немного осталось времени по передислокации войск из Российской Федерации, белорусский верховный главнокомандующий подтвердил, что все, что было спланировано, фактически реализовано. "Думаю, что где-то с 10-го числа мы начнем активную фазу этих мероприятий", - заявил он.

Конкретизируя задачи, которые преследуют совестные учения, Лукашенко уточнил, что для белорусской стороны очень важно, чтобы военные люди вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться новейшей техникой. "Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда", - резюмировал белорусский руководитель.