Минпромторг проработает перезапуск программы утилизации старых автомобилей

Минпромторг подготовит предложения по перезапуску программы утилизации старых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову продумать перезапуск программы утилизации старых автомобилей в России.

Программа утилизации работала в пилотном режиме в 2010-2011 годах и несколько раз продлевалась. Она была завершена в 2018 году.

По словам Белоусова, старая программа помогла поддержать спрос на автомобили в России.