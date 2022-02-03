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03.02.2022 21:17
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг проработает перезапуск программы утилизации старых автомобилей

Текст: Василий Кошкин
Минпромторг подготовит предложения по перезапуску программы утилизации старых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: AP Photo/ Matthias Schrader
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Ранее президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову продумать перезапуск программы утилизации старых автомобилей в России.

Программа утилизации работала в пилотном режиме в 2010-2011 годах и несколько раз продлевалась. Она была завершена в 2018 году.

По словам Белоусова, старая программа помогла поддержать спрос на автомобили в России.