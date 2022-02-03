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03.02.2022 18:00
Рубрика: Культура

Онлайн-кинотеатр Netflix представил программу фильмов на 2022 год

Текст: Сусанна Альперина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Онлайн-кинотеатр Netflix - мировой стриминговый гигант - поделился планами на весь 2022 год. Честно говоря, новинки сильно разогревают градус зрительских ожиданий и не учитывают планы конкурентов - Netflix намерен идти только вперед, приковывая к себе всеобщее внимание. Один человек не в силах посмотреть весь этот контент, даже если он профессиональный зритель только одного лишь этого кинотеатра. Зато можно выбрать.

Фото: kinopoisk.ru
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Представители сервиса так и пишут, что Netflix "подкинет идей: хочется ли вам смеяться, плакать, кричать от страха или приободриться. Каждую неделю мы будем радовать новыми фильмами с первоклассным актерским составом под любое настроение".

К чему предлагают приготовиться? К захватывающему боевику The Gray Man с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом, эпическому научно-фантастическому приключению The Mothership с Холли Берри. В компании Дэниела Крейга Knives Out 2 ("Достать ножи 2"), а также вместе с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом (Enola Holmes 2) перенестись на место преступления. Дважды повидаться с Адамом Сэндлером (Hustle and Spaceman) и Джейми Фоксом (Day Shift and They Cloned Tyrone). Повеселиться вместе с комедийными дуэтами Джоном Хиллом и Эдди Мерфи (You People), Кевином Хартом и Марком Уолбергом (Me Time). Настроиться на романтический лад с новой экранизацией "Любовник леди Чаттерлей".

Смотреть фильмы для всей семьи, и снова почувствовать себя ребенком можно с Райаном Рейнольдсом, Дженнифер Гарнер, Марком Руффало и Зои Салдана в The Adam Project. Отправиться в фантастическое путешествие - вместе с анимационными проектами The Sea Beast, Slumberland с Джейсоном Момоа в главной роли. Можно выбрать для просмотра The School for Good and Evil с Шарлиз Терон и Керри Вашингтон. Или попеть всласть песни вместе с Лашаной Линч и Эммой Томпсон в фильме Matilda, основанном на произведении писателя Роальда Даля. Теперь посмотрим, каких именно режиссеров "зафрахтовал" на 2022 год стриминговый гигант. Даже непродвинутому зрителю многое скажут имена Джадда Апатоу, Ноа Баумбаха, Скотта Купера, Эдварда Бергера, Ники Каро, Гильермо Дель Торо, Салли Эль Хосайни, Ким Фаррант, Пола Фейга, Джона Ли Хэнкока, Жан-Пьера Жене, Луи Летерье, Тобиаса Линдхольма, Ричарда Линклейтера, Тайлера Перри, Энтони Руссо, Джо Руссо, Норы Туми, Джорджа С. Вульфа. Про дебюты тоже никто не забыл. Режиссеры Кении Баррис, Джей Джей Перри, Дева Пателя, Кэрри Крэкнелл, Мэтью Рейли и Миллисент Шелтон и другие покажут на что способны.

Звезды, которые снимаются для новинок этого года - Кристиан Бэйл, Джон Бойега, Джессика Честейн, Дон Чидлом, Лили Коллинз, Эмма Коррин, Колман Доминго, Адам Драйвер, КолинФерт, Грета Гервиг, Генри Голдинг, Дакота Джонсон, Мила Кунис, Куин Латифа, Дженнифер Лопес, Энтони Маки, Кэри Маллиган, Джек О"Коннелл, Реге-Жан Пейдж, Тейоной Пэррис, Джесси Племонс, Флоренс Пью, Нуми Рапас, Эдди Редмэйн, Крис Рок, Джейсон Сигел, Ребел Уилсон и другие

Что касается российских новинок, которые снимаются для Netflix, то в списке их нет, поскольку в нем представлены глобальные проекты оригинального производства стриминга.

Всего же в списке, который имеется в распоряжении "РГ", более 80 проектов - все перечислять статьи не хватит, поэтому будем рассказывать о самых интересных новинках постепенно, по мере их выхода к зрителям.

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