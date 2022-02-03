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Рубрика: В мире

Песков о переброске войск США в ЕС: У России есть причины для беспокойства

У России есть все основания для беспокойства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о переброске американских войск в Восточную Европу.

Байден заявил, что говорил Путину о переброске войск из США в Европу

"США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе", - сказал Песков в эфире CNN.

Напомним, второго февраля стало известно, что Соединенные Штаты собираются направить в Польшу порядка 2,5 тысячи своих военнослужащих.

Всего же Вашингтон планирует перебросить в Восточную Европу 8-8,5 тысячи своих военных.

Представитель Пентагона Джон Кирби сразу же поспешил заявить, что данный военный контингент не предназначен для боевых действий на Украине. Эти силы будут участвовать в различных миссиях по защите союзников.

CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе
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