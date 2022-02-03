Путин назвал отношения РФ и КНР образцом эффективного сотрудничества

Отношения РФ и КНР достигли беспрецедентного уровня. По сути, это образец эффективного сотрудничества двух стран, основанного на равноправии, свободе от политической и идеологической конъюнктуры и пережитков, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что Пекин и Москва учитывают интересы друг друга,

"Мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем политический диалог", - написал российский лидер в своей статье, опубликованной на сайте Кремля.

Несмотря на трудности, возникшие в последние два года из-за коронавируса, КНР и РФ стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства. Страны расширяют практику расчетов в национальных валютах. Также формируются механизмы, нивелирующие влияние санкций.

Напомним, на этой неделе Владимир Путин отправится в рабочую поездку в Китай и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

А 4 февраля российский лидер примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады. Эти игры - важнейшее событие мирового значения, однако в последнее время некоторые страны пытаются политизировать спорт. "Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии", - подчеркнул Путин.