Патронажные медсестры московских поликлиник начали использовать цифровые планшеты

В Москве в двух поликлиниках стартовал пилотный проект, в рамках которого патронажные сестры посещают новорожденных на дому со специальными планшетами, подключенными к ЕМИАС. В дальнейшем планируется оснастить такими планшетами всех патронажных медсестер города.

Ранее протоколы осмотра малышей заполнялись в бумажном виде, а теперь - в цифровом формате, таким образом экономится время, и данные сразу попадают в систему. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "В марте прошлого года мы приступили к автоматизации процесса патронажа новорожденных. Благодаря этому теперь журнал патронажных посещений со всеми результатами осмотров ведется в ЕМИАС в электронном виде. Графики посещений патронажными сестрами младенцев формируются в автоматическом режиме, а созданные предзаполненные формы протоколов осмотра новорожденных помогают значительно экономить время медсестер при их заполнении. Сейчас мы начинаем следующий этап цифровизации этого процесса. Теперь в рамках пилота медсестры двух детских поликлиник посещают и осматривают на дому маленьких пациентов со специальными планшетами и сразу на месте вносят данные в систему. В дальнейшем планируется расширить проект на весь город и обеспечить такими планшетами почти две тысячи патронажных медсестер. Это нововведение избавит от лишней бумажной волокиты, ускорит и упростит работу, а также поможет уделить еще больше времени осмотру малышей и консультированию родителей".

До запуска пилотного проекта патронажным сестрам приходилось распечатывать нужную форму протокола осмотра, заполнять ее при визите на дом и затем на рабочем месте в поликлинике переносить результаты осмотра из бумажной формы в ЕМИАС. Внедрение цифровых планшетов, подключенных к системе, освобождает медицинских сестер от такой необходимости - все данные они теперь заносят сразу в цифровом виде непосредственно в рамках осмотра. Благодаря этому врач-педиатр может оперативно ознакомиться с созданным в ходе осмотра протоколом и при необходимости связаться с родителями или дать определенные рекомендации патронажной сестре.

Автоматизация процесса патронажа новорожденных медицинскими сестрами началась в марте прошлого года. В цифровом виде было создано несколько предзаполненных форм протоколов осмотра новорожденного, в которых содержатся ФИО, дата рождения, пол, адрес посещения на дому, телефон законного представителя новорожденного и номер полиса. Эти данные не приходится вносить вручную, что тоже значительно экономит время медсестер при заполнении протоколов осмотров. Каждая форма протокола предназначена для определенного дня посещения.

Кроме того, с прошлого года журнал патронажных посещений со всеми результатами осмотров ведется в электронном виде. А графики посещений патронажными медицинскими сестрами формируются в автоматическом режиме в системе в зависимости от даты и места рождения ребенка. Подобный централизованный подход позволяет четко спланировать график посещений, не пропустить ни одного ребенка и не перепутать адрес или даты. Цифровая система сводит риск ошибок к минимуму.

Патронаж новорожденного на дому проводится в течение первого месяца жизни всех малышей. Во время посещения медики проверяют состояние здоровья ребенка, обучают родителей правильному кормлению, уходу за младенцем, отвечают на вопросы, которые возникают у родителей. Посещения педиатра и медсестры помогают вовремя выявить проблемы со здоровьем малыша, которые могут не заметить родители без опыта ухода за новорожденным. Информация по итогам осмотра будет сохранена в электронном виде, а значит в случае необходимости будет легко доступна даже спустя несколько лет.

Цифровизация патронажа новорожденных стала возможным благодаря единой цифровой платформе столичного здравоохранения. Платформа разработана и развивается совместно комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий.