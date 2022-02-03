В Приморье суд рассмотрит дело о пестицидах из Амурской области

10 февраля арбитражный суд рассмотрит так называемое "дело о пестицидах" - химикатах, которые завезли в Приморье из Амурской области, сообщает официальный Telegram-канал правительства Приморья.

Позиция приморского Росприроднадзора - признать договор ничтожным и вернуть химикаты в Амурскую область, о чем ведомство и будет ходатайствовать. Правительство Приморья будет ходатайствовать об участии в суде в качестве третьей стороны.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, власти Приморского края тоже по-прежнему настаивают на том, чтобы пестициды были вывезены с территории края и возвращены в Амурскую область.

Отмечается, что пока идут судебные разбирательства, в Хорольском районе строят временный ангар для хранения мешков с химикатами, а надзорные органы продолжают мониторить состояние атмосферы.

Напомним, что осенью 2021 года в Приморье завезли около 300 тонн ядохимикатов с космодрома Восточный, которые разместили на площадках в Надеждинском и Хорольском районах. Их планировалось утилизировать, но против выступили местные жители. Начались проверки компании, у которой хранился опасный груз, власти Приморья захотели вернуть его в Приамурье, но соседи отказались принимать его обратно. Параллельно была заказана экспертиза веществ, которая показала, что это агрохимикаты, утратившие свои эксплуатационные свойства.