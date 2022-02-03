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03.02.2022 06:25
Рубрика: Общество

Видео: Тигрица Тала из заповедника в ЕАО показала подросших тигрят

Текст: Нинель Гусева

Амурская тигрица Тала из заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области показала своих подросших детенышей. Как сообщили в центре "Амурский тигр", полосатая семья совершила набег на маркировочное дерево. Этот момент засняла установленная на территории видеокамера.

Фото: iStock
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Свое первое потомство Тала принесла в возрасте приблизительно трех лет. Впервые котята попали в объективы фотоловушек 21 сентября 2021 года.

Семейство проживает в центральной части заповедника. Один из котят самец, второй, с большой долей вероятности, самка. Сказать это точно сотрудники, по результатам своих наблюдений, еще не могут. Пока полуторагодовалые тигрята всюду следуют за матерью.

Напомним, Тала дочь знаменитой тигрицы Золушки. Свое имя, которое в переводе с персидского означает "золотая", она получила по итогам конкурса, организованного заповедником в марте прошлого года. Всего участники предложили больше 100 вариантов.

Справка "РГ"

Амурский, или уссурийский, тигр - самый крупный в мире, занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу РФ. По данным экспертов, по состоянию на осень 2021 года общая численность этих хищников в России чуть превышает 600 особей. В заповеднике "Бастак" в настоящее время обитает шесть амурских тигров: четверо взрослых животных и два тигренка.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Амурский тигр

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